¿Si tienes DACA, es necesario salir del país para regularizar tu estatus tras casarte con un ciudadano?

(NOTICIAS YA).- Algunas de las preguntas frecuentes de inmigración cuentan con esquemas de fraude, en las que personas por su falta de conocimiento, necesitan ser dirigidas por profesionales, el abogado José Pertierra responde.

PREGUNTA DOS

Me llamo Clara. Soy salvadoreña. Mi mamá cruzó el río conmigo, cuando yo tenía 3 años. Ahora tengo DACA. Salí a ver a mi papá que está enfermo en San Miguel, y después volví a regresar a los Estados Unidos con parole en noviembre del año pasado.

Me casé con un ciudadano y quiero hacer papeles. Me dijo el tramitador que no puedo hacer el caso con Inmigración acá. Que tengo que pedirle la residencia al consulado de Estados Unidos en San Salvador, porque regresé con el parole después de octubre de 2020. ¿Qué tan cierto es eso?

RESPUESTA UNO

Clara, no es cierto lo que te dijo el supuesto tramitador. Creo que está confundido entre los tepesianos y los soñadores.

El Servicio de Inmigración cambió las reglas del juego para los tepesianos que regresan a Estados Unidos con parole después del 20 de octubre de 2020, pero no para los soñadores. Estas nuevas reglas impiden que un tepesiano que haya ingresado con parole después de octubre del 2020 pueda posteriormente tramitar su residencia sin tener que volver a salir de Estados Unidos.

Pero ese cambio no afecta a los que tienen DACA y regresaron con parole. Para los soñadores las reglas siguen siendo las mismas de siempre. Ya que estás casada con un ciudadano y has regresado con parole, presenta una solicitud de residencia al Servicio de Inmigración acá.

Presenta pruebas de que te casaste por amor (no por papeles) y que saliste y regresaste con parole. Aquí te darán la residencia, sin que tengas que volver a salir y sin tener que pedir un perdón de la ley del castigo.

PREGUNTA DOS

Mi nombre es Lena. Entré con una visa de turista, desde Colombia, en el 2005 y me quedé. Soy madre soltera. Me ha avisado el consulado que los papeles que presentó mi hermano ciudadano para mí hace años ya están vigentes.

Me piden que les pague un cobro para que me puedan dar una cita en Bogotá. ¿Ese cobro es para el perdón?

RESPUESTA DOS

No, no, no, Lena. ¡Ten mucho cuidado! El Centro Nacional de Visas te está cobrando por el trámite consular. No por el perdón. Si pagas esa tarifa, te programarán una cita ante el consulado estadounidense en Bogotá, y si entonces vas a la entrevista allá te quedarías en Colombia por 10 años si es que no tienes esposo, madre o padre residentes o ciudadanos en los cuales pudieras basar un pedido para el perdón del castigo de los 10 años.

Fíjate bien, que los hermanos no valen para el perdón. Por eso, si no tienes el parentesco necesario para poder pedir ese perdón en Estados Unidos, mejor que no sigas tramitando el caso.