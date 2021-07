'Black Widow' se convierte en un éxito en los cines y en Disney+

(NOTICIAS YA).-

Marvel salvó el día de nuevo. Y esta vez fue en cines y en Disney+.

"Black Widow", la última película de Marvel Studios, el éxito de taquilla de Disney, recaudó aproximadamente 80 millones de dólares en su estreno en Norteamérica este fin de semana. Eso fue lo que esperaba la industria y también fue un récord para la era de la pandemia.

La película, protagonizada por Scarlett Johansson como la súper espía vengativa, trajo el fin de semana de estreno nacional más grande desde 2019. Además, la película también fue un gran éxito en Disney +.

"Black Widow" ganó $60 millones a nivel mundial a través de la función Premier Access de Disney, según el estudio. Estaba disponible para los suscriptores de Disney+ por un cargo adicional de $29.99. Disney + tiene más de 100 millones de clientes.

En general, incluidas las proyecciones de cine y streaming, la película recaudó más de 215 millones de dólares a nivel mundial este fin de semana, según Disney.

"Creo que esto demuestra que con la película adecuada puedes tener éxito en la pantalla grande y en la pequeña", dijo a CNN Business Paul Dergarabedian, analista senior de Comscore.

Kareem Daniel, presidente de la distribución de medios y entretenimiento de Disney, felicitó a la película en un comunicado el domingo.

"El sólido desempeño de Black Widow este fin de semana reafirma nuestra estrategia de distribución flexible de hacer que las películas de la franquicia estén disponibles en los cines para una verdadera experiencia cinematográfica y, dado que las preocupaciones de Covid continúan a nivel mundial, brindan opciones a los consumidores que prefieren ver en casa en Disney+", dijo Daniel el domingo. .

Informar que una película de Marvel tuvo un buen desempeño en taquilla no es una gran sorpresa, ya que el estudio es la marca de mayor éxito de taquilla en Hollywood, recaudando más de $22 mil millones en todo el mundo desde 2008.

Mientras Hollywood experimenta sobre cómo estrenar películas en el futuro, este fin de semana fue un gran paso ya que "Black Widow" fue sin duda la película de más alto perfil que se estrenó en streaming hasta el momento.

"Black Widow" parece haber tenido un buen fin de semana en la taquilla, a pesar de que estaba disponible en casa. A medida que la transmisión se convierte en el punto focal de Hollywood, este fin de semana fue una buena señal para el argumento de que los cines y la transmisión pueden coexistir.

La apertura nacional de 80 millones de dólares, así como los 78 millones de dólares que hizo la película a nivel internacional, son buenas noticias para los cines, que necesitan tantos éxitos como puedan en este momento.

La industria está tratando de recuperarse de una pandemia que devastó los negocios, y el impulso es importante para generar entusiasmo que haga que el público vuelva a sentarse. Grandes aperturas como "Black Widow" ayudan a cumplir ese fin.

"Black Widow" es la película más reciente que ha obtenido buenos resultados en taquilla, tras los exitosos lanzamientos de "A Quiet Place, Part II" en mayo y "F9" en junio.

Y los buenos tiempos podrían seguir llegando a los cines en las próximas semanas con algunas películas de éxito potencial en la agenda.

Está "Space Jam: A New Legacy", una secuela de la amada película de baloncesto protagonizada por LeBron James y los Looney Tunes, el próximo fin de semana. Después de eso, está "Old", una nueva película de terror de M. Night Shyamalan, y "Jungle Cruise" protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson y Emily Blunt para cerrar el mes.

