Miles protestan en Cuba en contra del gobierno

Miles de cubanos salieron a las calles de la isla este domingo, desde La Habana hasta Santiago en protestas nacionales por el costo de la vida y para expresar su frustración por las restricciones pandémicas, el ritmo del suministro de las vacunas contra Covid-19 y lo que dicen es negligencia del gobierno.

En las raras veces vistas protestas, los manifestantes se quejaron de la escasez de alimentos y los altos precios en medio de la crisis del coronavirus.

El presidente Miguel Díaz-Canel, quien también encabeza el Partido Comunista, culpó a Estados Unidos por los disturbios en un discurso televisado a nivel nacional este domingo por la tarde.

Varias personas han sido arrestadas mientras continúan las protestas contra el gobierno. Un residente que no quiso ser identificado le dijo a CNN que los habitantes han estado soportando cortes de energía durante una semana y eso había "detonado" la creciente indignación.

Una fuerte presencia policial rodea el área del edificio del Capitolio en La Habana donde se congregaron decenas de manifestantes como también simpatizantes del gobierno, informó Patrick Oppmann de CNN.

This is in front of the Capitolio in Havana. Multiple people have been arrested as anti-government protests go on. A heavy police presence surrounds the area and pro-government supporters have come in to hold counter rallies. pic.twitter.com/0Tm31cIg4C

— Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) July 11, 2021