800 mil libras de peces muertos han sido recolectadas en Pinellas a causa de la marea roja

(NOTICIAS YA).- Autoridades del condado Pinellas continúan las labores de limpieza que parecen infinitas, tras la llegada de toneladas de peces muertos a sus costas, debido a la marea roja.

Retiran 9 toneladas de peces muertos en solo 24 horas de las costas de St. Petersburg

Aunque en gran parte de la bahía de Tampa se han reflejado las consecuencias de estas algas tóxicas, para el momento, la mayor concentración de éstas se encuentra en el área de Apollo Beach y Ruskin, en el condado Hillsborough y al sur del condado Pinellas.

Sin embargo, esta problemática, que comenzó desde el mes de junio, ha generado la recuperación de 800,000 libras de peces muertos tan sólo en el condado Pinellas.

Cientos de peces muertos aparecen en Bayshore en Tampa

Autoridades alertan al público a tomar medidas ante la marea roja que ha azotado sus costas durante las últimas semanas, con riesgos hacia la salud de las personas.

Entre los síntomas de la marea roja se encuentran ojos lloroso, estornudos, tos e irritación respiratoria. Se insta a quienes presenten condiciones médicas o enfermedades respiratorias a no acercarse a las aguas del condado ya que pueden ser más sensibles.

Asimismo, aclaran que la irritación puede variar según la playa y durante el día. El Servicio Nacional de Meteorología exhorta a quienes tengan síntomas a moverse a otra playa que no esté afectada.

Filippo Ferretti conversó con Arelys Escalera, funcionaria del condado Pinellas, quien explica más:

Por su parte, el Departamento de Salud de Florida en el condado Pinellas recomienda:

En caso de que alguna persona resulte "intoxicada" por la marea roja, puede llamar a la línea directa gratuita de los Centros de Control de Envenenamientos de Florida, que está disponible las 24 horas del días, los 7 días de la semana al número 1-888-232-8635.

