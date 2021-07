Argentina por fin despertó con su triunfo en la Copa América 2021

(NOTICIAS YA).- Messi y su selección rompieron la mala racha de 28 años sin un título a nivel mayor, una mezcla de juventud y experiencia fue lo necesario para consagrarse como Campeones de América.

El primero de febrero de 1937 Brasil y Argentina se enfrentaron por primera vez en una final por el Campeonato Sudamericano, la selección albiceleste salió victoriosa en tiempo extra con marcador de 2-0 para conseguir su quinta Copa América. La noche del 10 ahora será recordada no sólo como el nombre del programa televisivo que Diego Armando Maradona estrenó en Argentina en 2005, sino como la noche en que Messi venció a Brasil en el Maracaná y rompió al fin la doble mala racha pampera: 28 años sin conseguir un título mayor y 84 años sin ganarle al Scratch do ouro en una final de Copa América.

La noche del 10 de julio pasado Argentina obtuvo su décima quinta Copa America tras derrotar en la final por la mínima diferencia 1-0 a Brasil con un gol de Ángel Di María, la victoria ha sido considerada por los medios argentinos como el "Maracanazo Argentino" y copó la mayoría de las portadas con las fotos de sus seleccionados alzando la copa.

Desde 1993, cuando ganaron la Copa América en Ecuador, la nación argentina no había recibido tal alegría por parte de su selección mayor. Fueron siete las finales perdidas antes de llegar hasta este punto: Copas América 2004, 2007, 2015 y 2016, el Mundial 2014 y las Confederaciones 1995 y 2005; tres de ellas frente Brasil. Messi quien fuera parte de los equipos perdedores en 2007, 2014, 2015 y 2016, al fin tuvo su tan anhelada revancha. "Necesitaba sacarme la espina y conseguir algo con la Selección. Sabía que en algún momento se iba a dar" expresó Messi al final del partido.

"Muchas veces me había tocado irme triste, pero sabía que se me iba a dar. No había mejor momento que este, en el Maracaná" dijo el multi premiado jugador, al que ahora el único título que le falta en su vitrina es la Copa del Mundo. Tanto compañeros, prensa y aficionados no pararon de reconocer el legado que deja La Pulga con la selección de Argentina, pues ni el legendario Diego Maradona pudo alzarse como Campeón de América.

El legado de Messi en CONMEBOL - Copa América

-34 juegos desde 2007; empató al chileno Sergio Livingstone como los jugadores con más partidos en la historia del torneo.

-17 asistencias; se convirtió en el líder histórico del torneo.

-14 premios al mejor jugador del partido; líder histórico.

-76 goles anotados con Argentina, la segunda cantidad más alta para un seleccionado sudamericano (La cifra más alta es Pelé es el líder con 77).

Tierra de futbolistas

Además de Messi, otra de las virtudes de la selección de Argentina ha sido su enorme trabajo en las selecciones juveniles ya que a nivel sub-20 no hay otra selección que haya ganado más títulos mundiales que Argentina. Desde 1993 a la fecha, ha ganado un Campeonato Sudamericano sub 15, tres de sub 17, cuatro de sub 20 y dos preolímpicos (sub 23), además de cuatro mundiales sub 20, tres medallas de oro en Juegos Panamericanos y dos más en Juegos Olímpicos de manera consecutiva (2004 y 2008).

En la plantilla campeona se encuentran elementos menores de 23 años que ya son titulares en Europa:

-Cristian Romero / Atalanta,

-Exequiel Palacios / Bayer Leverkusen

-Nicolás González / Stuttgart

-Nicolás Domínguez / Bologna

-Lisandro Martínez / Ajax

-Nahuel Molina / Udinese

-Lautaro Martínez / Inter de Milán

De 2009 a 2019 de acuerdo con cifras de Football Player Exports de Euromericas Sport Marketing referentes al último año antes de la pandemia, Argentina fue el país que más exportó futbolistas en el mundo; 85% de los 3890 futbolistas argentinos vendidos durante ese periodo tuvieron como destino jugar en Europa.

El plantel campeón, dirigido por Lionel Scaloni, no dudo ni por un segundo en traer todo su arsenal europeo para esta Copa América 2021; de los 28 que fueron convocados sólo tres no militan en Europa.