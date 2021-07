Asesinó a su esposo arrojándole una mezcla de agua hirviendo con azúcar

(NOTICIAS YA).- Una mujer británica fue condenada a cadena perpetua tras asesinar a su esposo arrojándole una mezcla de agua hirviendo con azúcar, supuestamente luego de que su hija le confesó que él había abusado de ella y de su hermano cuando eran niños.

Corinna Smith, de 59 años, deberá cumplir un mínimo de 12 años de prisión por la muerte de su esposo Michael Baines, de 81 años, tras causarle quemaduras en un 36 por ciento de su cuerpo.

De acuerdo con los reportes, fue durante la madrugada del 14 de julio de 2020 cuando la mujer salió a su jardín, en Neston, para tomar una cubeta y llenarla de agua hirviendo, en la que luego mezcló tres kilogramos de azúcar.

El hombre tuvo un horrible despertar tras sentir la mezcla viscosa sobre sus brazos y torso, mientras tanto Smith salió de la propiedad para ir a una casa cercana, en donde golpeó la puerta y pidió ayuda para llamar a emergencias.

“Le he hecho mucho daño, creo que lo he matado”, dijo la mujer en la llamada, de acuerdo con un comunicado de la Policía de Cheshire.

Cuando los primeros agentes llegaron a la casa de la pareja, encontraron a la víctima con un dolor insoportable, aún recostado en la cama con la piel de su brazo derecho y su mano despegándose.

Baines fue trasladado en estado grave al Hospital Whiston, en donde recibió tratamiento por sus quemaduras y luchó por su vida. Sin embargo, murió aproximadamente un mes después del brutal ataque, el 18 de agosto de 2020.

JAILED | Corinna Smith has been sentenced to life imprisonment and told she will serve a minimum of 12 years in prison for murdering her husband. The 56-year-old poured boiling water, laced with sugar, over him while he slept at his home in #Neston 👉 https://t.co/gqIZMCy2po pic.twitter.com/3CAlu778oo

