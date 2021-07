Coloradina se encontró entre las víctimas del colapso del Condominio Surfside

(NOTICIAS YA).- Cassandra Stratton, identificada como una de las nueve víctimas adicionales del derrumbe de los Condominios Surfside en Miami, Florida era residente de Colorado.

El número de víctimas encontradas son 94 hast el momento.

El lunes, 12 de julio, el Departamento de Policía de Miami-Dade anunció que habían recuperado e identificado a nueve víctimas más, entre ellas estaba Stratton.

#UPDATE 78: We have identified nine additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/MvwXiY0c4U

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 12, 2021