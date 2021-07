Desalojan Jardín Comunitario “Vera House” en Normal Heights tras ser vendido

(NOTICIAS YA).- Residentes de Normal Heights con cultivos en el jardín Vera House tuvieron que despedirse de sus plantas ya que hoy entró en efecto la orden de desalojo. Los jardineros sacaron sus frutos aún verdes, herramientas y hierbas. Este es un jardín que lleva casi 30 años en la comunidad de Normal Heights.

Phyllis House-Cepeda, una de las floricultoras a cargo de las parcelas, dijo que se comunicaron con los nuevos dueños para llegar a un acuerdo con la meta de dejar intacto el jardín hasta octubre.

“Les pedimos permiso de quedarnos aquí un poco más tiempo para darle chance de que pase el verano que termine el maíz, los tomates, sandías, pepinos que tenga tiempo de crecer porque apenas están creciendo los frutos,” dijo Cepeda-House.

Sin embargo, el acuerdo no se concretó y el jardín tuvo que ser desalojado hoy.

Por teléfono, Univision San Diego se comunicó con la organización Normal Heights Community Development Corporation quien durante 22 años jugó el papel de intermediario entre los dueños de la propiedad y los jardineros.pero aclararon que su contrato no fue renovado este año así que ya no tienen jurisdicción sobre el jardín. Univision San Diego también contactó al nuevo dueño pero no respondió.

“En estos 27 años he aprendido mucho como crecer verdura, yo no sabía antes y he tenido la oportunidad de disfrutar esa experiencia con mis hijos, nietos y bisnietos,” añadió Cepeda-House.

Cabe mencionar que algunos floricultores planean dejar ahí sus plantíos hasta que encuentren un nuevo sitio donde colocarlos.