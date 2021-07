Exempleada del Museo de Arte de San Diego presenta demanda por presunto acoso sexual

(NOTICIAS YA).-Una exempleada del Museo de Arte de San Diego presentó una demanda alegando que el museo fomentaba un entorno que permitía el acoso sexual generalizado hacia las empleadas y la discriminación racial contra los empleados de color.

Por casi cinco años, Zelina Gaytán cuidó las obras del icónico Museo de Arte de San Diego, trabajó como asistente del museo desde mediados de 2017 y renunció a principios de este año debido a lo que alega fue una falla por parte del museo para proteger a sus empleados.

“Mi rol era asegurarme que el arte sea conservado en las galerías, que la gente no tocara el arte así como ayudar a la gente a navegar el museo,” dijo Gaytán.

Según su demanda presentada el viernes en la Corte Superior de San Diego, las empleadas fueron acosadas sexualmente por uno de los empleados masculinos del museo y regularmente acosadas sexualmente, manoseadas o tocadas de manera inapropiada por invitados intoxicados en eventos del museo.

Exempleada del Museo de Arte de San Diego denuncia presunto acoso sexual

Gaytán también alegó que informó a la gerencia que ella y otros empleados fueron "sujetos a discriminación racial y comentarios racistas por parte de docentes e invitados", pero sus preocupaciones fueron ignoradas.

Según Gaytán, hace dos años en una fiesta patrocinada por el museo fue víctima de acoso sexual. “Una señora se me acerca de atrás y me agarra de los hombros, me masajea y me dice ‘relájate en el oído.’”

De acuerdo a Gaytán, el museo no inició una investigación sobre las acusaciones hasta que sus quejas se hicieron públicas a través de una petición en línea que publicó en abril pidiendo cambios en las políticas del museo y una investigación sobre cómo se trata a los empleados de color.

La petición en Change.org de Gaytán, que ha recibido casi 1,000 firmas desde que se publicó, también pedía a los habitantes de San Diego que boicotearon el museo hasta que abordara los problemas.

Los representantes del museo no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la demanda, pero en mayo, la presidenta de la junta directiva del museo, Taffin Ann Ray, emitió un comunicado diciendo que estaban al tanto de las acusaciones hechas por una ex trabajadora y que la seguridad de sus empleados es muy importante. Agregaron que toman muy en serio todas las denuncias por acoso por lo que contratarán a una agencia externa para que investigue estas acusaciones.

También dijo que el museo estaría "comprometido a evaluar constantemente" sus políticas de eventos especiales y estaba trabajando con consultores para "establecer talleres con el personal para garantizar una cultura de empatía y establecer un plan para escuchar mejor a los demás y aumentar las oportunidades para el diálogo".