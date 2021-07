Extienden Alerta Flex ante fuerte ola de calor en California

(NOTICIAS YA).-Ante la peligrosa ola de calor y las temperaturas en aumento, el operador de la red de servicios públicos de California ISO, extendió la Alerta Flex para este lunes a partir de las 4 p.m. hasta las 9 p.m.

La alerta estatal pide a los residentes de todo el estado de California que reduzcan el uso de energía durante ese tiempo para aliviar la presión sobre la capacidad de energía del estado y la red eléctrica.

Una Alerta Flex es un llamado a la conservación voluntaria de energía para los residentes de todo el estado para que reduzcan el uso de energía, con el fin de reducir la demanda general y disminuir el riesgo de cortes de luz.

With transmission lines from Oregon still unreliable due to #BootlegFire & continued high temperatures, the California ISO issued a statewide #FlexAlert for Monday, July 12, from 4-9 p.m. Consumers are urged to #conserveenergy to help stabilize the grid. https://t.co/PQHFuzyHyx pic.twitter.com/PZtz8SE4Xn

