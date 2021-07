Fox News pone descargo de responsabilidad legal mientras habla Trump

(POLÍTICA YA). – La cadena de televisión Fox News mostró este domingo en la pantalla un mensaje con descargo de responsabilidad durante el discurso que pronunció el expresidente Donald Trump durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebró en Dallas, Texas.

Empresa Dominion Demanda A Fox News Por Mentiras Sobre Elecciones

El mensaje de descargo de responsabilidad se produjo después de que Trump continuó impulsando la Gran Mentira de que hubo un gran fraude durante las pasadas elecciones presidenciales, que le fueron robadas.

La leyenda superpuesta en la pantalla de televisión, que fue mostrada por 40 segundos, aclaraba que las empresas de sistemas de votación han "negado las diversas acusaciones" hechas por Trump que hacen referencia al no existente fraude electoral.

Fox News was sued by voting systems companies for amplifying false claims that the election was rigged. https://t.co/nkVuFtES8U

— HuffPost (@HuffPost) July 12, 2021