"Han tenido lo que se merecían" afirmó Díaz-Canel sobre represión a protestas en Cuba

(NOTICIAS YA).- Luego de múltiples manifestaciones que se llevaron a cabo en Cuba este domingo, donde el pueblo salió a las calles a exigir sus servicios básicos y el fin de la dictadura, el presidente de la isla realizó una rueda de prensa la mañana de este lunes.

Miles protestan en Cuba en contra del gobierno

Miguel Díaz-Canel reafirmó en una transmisión en directo por la televisión cubana junto a miembros de su gabinete y del Partido Comunista de Cuba (PCC) que los protestantes "han tenido lo que se merecían", tras registrarse varios heridos por parte de la policía durante las manifestaciones de este domingo.

Ante esto, el presidente de la isla destacó que las protestas no eran pacíficas y que había delincuentes en ellas, los cuales saquearon comercios y dañaron establecimientos, por lo que afirmó que los domingos son días de descanso de las familias y quisieron alterar su tranquilidad en medio de la pandemia.

S.O.S Cuba, El pueblo sale a las calles y reclaman libertad

Este domingo fueron arrestadas al menos 100 personas durante las manifestaciones en las cuales los cubanos arremetieron contra vehículos oficiales y volcaron uno de ellos en el municipio Cárdenas.

El mandatario cubano también culpó al gobierno de Estados Unidos por de "asfixiarlos económicamente" para generar estallidos sociales en la isla.

Mientras tanto, en Florida se registraron varias concentraciones de cubanos en apoyo a sus compatriotas, exigiendo libertad y la renuncia de Díaz-Canel a quien consideran negligente para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció este lunes ante las protestas en Cuba, asegurando en un tweet: "Apoyamos al pueblo cubano en su valiente afirmación de sus derechos fundamentales y universales, y mientras todos piden libertad y alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico".

We stand with the Cuban people as they bravely assert their fundamental and universal rights, and as they all call for freedom and relief from the tragic grip of the pandemic and from the decades of repression and economic suffering. https://t.co/KGY3MFfsw0

— President Biden (@POTUS) July 12, 2021