In-N-Out se prepara para abrir cuarta ubicación

(NOTICIAS YA).- La franquicia de comida americana rápida In-N-Out Burger se prepara para abrir su cuarta ubicación en Colorado.

El lunes 19 de julio, In-N-Out Burger abrirá su nueva ubicación en Lakewood.

La franquicia llegó a Colorado el año pasado con su primera locación en Aurora en noviembre del 2020. Luego se abrió una sede en Lone Tree en febrero del 2021 y otra en Colorado Springs.

Con esta apertura se espera retrasos y congestión en tráfico. Las autoridades han compartido su plan para lidiar con el tráfico en el nuevo restaurante al sur del Wadsworth Boulevard y norte de la avenida West Alameda.

Lakewood, here are your *drive through* instructions: Go W 1st Ave to Teller St. Then drive south to W Alameda, turn right & get in the queue line. Follow the signs, the cones, the flagging staff & your favorite police department. S Vance St is for hospital/bank/Walgreens/V.I. pic.twitter.com/zNJmY2efUG

— Lakewood Police (@LakewoodPDCO) July 12, 2021