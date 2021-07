Nuevamente las inundaciones hacen estragos en Mercedes

Debido a las fuertes inundaciones que se hicieron presentes durante la semana pasada por las lluvias en algunas colonias de la ciudad de Mercedes, las autoridades del ayuntamiento están ofreciendo su ayuda.

Las personas que se vieron afectadas al ver inundados sus hogares o establecimientos pueden acudir a las autoridades de Mercedes. Se ha implementado un proyecto de ayuda para las familias damnificadas por el desastre de las inundaciones.

Las familias que se vieron afectadas por las lluvias de la semana pasada con las inundaciones denuncian a los medios que la ayuda que esta ofreciendo la ciudad es muy poca a comparación de las pérdidas que tuvieron.

Las cosas materiales que no se han podido recuperar no pueden obtenerlas nuevamente ya que las autoridades no se hacen responsables por todos los daños ocasionados.

Los residentes de las colonias aseguran que realmente esa ayuda no los saca de los problemas provocados por las inundaciones, muchas personas están viviendo en este momento la pesadilla de poder ver recuperadas sus cosas y tener sus hogares en buenas condiciones para estar seguros.

Hasta hoy están contabilizadas 48 familias afectadas por las lluvias, aunque hoy dio inicio el programa de ayuda, donde las autoridades estuvieron recibiendo a los damnificados, donde se les entregan tarjetas de regalo de una tienda de autoservicio para poder comprar cosas personales y de limpieza, los afectados quieren soluciones reales de parte de las autoridades de ayuntamiento, ya que cada año sucede lo mismo cuando llueve y empieza las inundaciones donde año con año se han visto severamente afectadas muchas familias.

Los afectados piden soluciones a largo plazo no por el momento para que ya no vuelvan a presentarse los desastres ocasionados por tanta agua.

“Necesitamos que arreglen el problema, no que le den una parchada y vengan mañana y que le den una parchada, necesitamos que se pingan a trabajar, que arreglen los drenajes” mencionó uno de los vecinos afectados por las inundaciones.

Ante esta situación las autoridades dicen estar trabajando sobre este gran problema y que uno de sus proyectos es la ampliación de los canales, pero es una meta de una a dos años.