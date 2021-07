Precauciones de seguridad contra el calor extremo en el DMV

(NOTICIAS YA).- Autoridades de Washington DC dan a conocer las precauciones de seguridad contra el calor extremo.

Una de las principales recomendaciones es protegerse a sí mismo y a los demás del clima extremadamente caluroso, como por ejemplo:

Quedarse en el interior cuando sea posible: busque lugares a la sombra o con aire acondicionado para buscar alivio del calor.

LEE: Sensación térmica en Washington D.C. podría sobrepasar los 100º Fahrenheit

Controlar a sus vecinos: los niños pequeños, los ancianos y aquellos con necesidades funcionales y de acceso son los más vulnerables en nuestra comunidad.

Beber muchos líquidos: aumente la ingesta de líquidos, pero no beba líquidos que contengan alcohol, cafeína o grandes cantidades de azúcar.

This #heatwave could be intense. Keep your pets safe!

🌡️Protect the paws! If it's too hot for your feet--it's too hot for their paws.

🌡️Be careful not to over-exercise your #dogs.

🌡️Pets can dehydrate quickly. Whenever you leave home always carry extra water for your #BFF. pic.twitter.com/j9WTWvuB4i

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) July 11, 2021