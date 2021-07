Se elevan a 94 las muertes confirmadas en la tragedia de Surfside

(NOTICIAS YA).- Este lunes las autoridades anunciaron el hallazgo de más cuerpos en la zona cero de Surfside, aumentando la cifra de muertes a 94, mientras que otras 22 personas siguen desaparecidas.

Esta mañana la Alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó que tras la recuperación de más víctimas mortales en los escombros de la torre sur de Champlain Towers, el total de fallecidos confirmados se incrementó a 94, de los cuales 83 han sido identificados.

Asimismo, Levine Cava confirmó que la cantidad de personas "potencialmente" desaparecidas se ha reducido a 22, aclarando que se determinan desaparecidas hasta ser identificados.

Autoridades del condado expresaron que aún no tienen una fecha específica en la cual se terminen las labores de recuperación de cuerpos, fase a la cual pasó el pasado miércoles la inicial fase de búsqueda y rescate tras la tragedia, por determinarse que no habían posibilidades de vida en entre los escombros.

Una vez más Levine Cava, reiteró que los números son fluidos y seguirán cambiando.

Es importante resaltar que los cuerpos de rescate han laborado sin descanso en la zona cero de Champlain Towers desde que la madrugada del pasado 24 de junio se desplomó inesperadamente la torre sur de este condominio, dejando hasta el momento a 94 personas muertas y más de 20 desaparecidos. Una tragedia que ha conmocionado a todo el país e internacionalmente, dejando a los familiares de las víctimas en espera de saber sobre sus seres queridos.

El Departamento de Policía de Miami-Dade publicó la tarde de este lunes los nombres de 9 víctimas adicionales que han sido identificadas.

