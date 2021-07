Biden denuncia asalto republicano al sistema electoral

(POLÍTICA YA). – Desde el lugar donde nació la democracia de Estados Unidos, el presidente Joe Biden fustigó este martes a los republicanos que buscan imponer nuevas restricciones al voto, y prometió que su gobierno enfrentará lo que calificó del mayor desafío democrático desde la Guerra Civil.

Biden llamó los esfuerzos republicanos como "subversión electoral cruda y sostenida" y una negación "de la voluntad del pueblo".

"El poder siempre debe estar con la gente", dijo Biden, alzando la voz. "¿No tienen vergüenza?"

LA GRAN MENTIRA

El presidente defendió además el proceso electoral estadounidense en medio de los implacables ataques de los republicanos que se han negado a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, y que usan la Gran Mentira del expresidente Donald Trump de un supuesto fraude electoral para aprobar leyes de votación restrictivas en todo el país.

“La gran mentira es solo eso: una gran mentira", exclamó.

Biden comenzó su discurso en la ciudad de Filadelfia con elogios hacia los estadounidenses que votaron, en medio de la pandemia de coronavirus, en las últimas elecciones presidenciales, pero rápidamente se centró en los ataques al proceso electoral de 2020.

El mandatario aludió a las quejas de Trump y dijo que quienes niegan el resultado de las elecciones simplemente están negando los hechos.

"En Estados Unidos, si pierdes, aceptas los resultados", dijo Biden dentro del atrio del National Constitution Center. "Sigues la Constitución, lo intentas de nuevo. No llamas a los hechos 'falsos' y luego tratas de derribar el experimento estadounidense solo porque no estás contento. Eso no es habilidad política. Eso es egoísmo".

"Si pierdes, acepta los resultados", dijo Biden, en la amonestación más directa a Trump que ha emitido como presidente. “No se dice que los hechos son falsos y luego se intenta derribar el experimento estadounidense solo porque no estás contento. Eso no es habilidad política. Eso es egoísmo. Esa es la negación del derecho al voto”.

Los demócratas han expresado preocupación ante decisiones de la Corte Suprema que también podrían limitar el derecho al voto.

Un fallo del Tribunal de este mes debilitó la única cláusula de aplicación de la Ley de Derechos Electorales que permaneció después de que la corte invalidara su disposición principal en 2013.

"La decisión del tribunal, por muy dañina que sea, no limita la capacidad del Congreso para reparar el daño causado", dijo el presidente. "Tan pronto como el Congreso apruebe la Ley para el pueblo y la Ley de promoción de los derechos de voto de John Lewis, la firmaré y dejaré que todo el mundo lo vea", agregó, refiriéndose a dos proyectos de ley demócratas que buscan expandir los derechos de voto que se estancaron en el Congreso. .

Biden condenó también la obstrucción republicana a la Ley Para el Pueblo, un amplio proyecto de ley de reforma electoral que, según los demócratas, es un contrapunto necesario a los esfuerzos a nivel estatal para restringir el acceso al voto.

El presidente enfatizó que el trabajo para aprobar esa legislación, así como la Ley de Promoción de los Derechos Electorales John Lewis "apenas está comenzando".