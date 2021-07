California: Newsom firma presupuesto para segundo cheque de estímulo de $600

(NOTICIAS YA).-El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este lunes un plan de $100 mil millones que incluiría el envío de un segundo cheque de estímulo para los californianos.

El plan de recuperación de California proporcionará un alivio a familias y empresas afectadas por la pandemia COVID-19, a través de lo que su administración llama el "mayor paquete de recuperación económica en la historia de California".

¿Cuáles son las nuevas reglas del uso de cubrebocas para escuelas públicas en California?

El presupuesto enviaría dinero a los californianos que ganan hasta $75,000, pequeñas empresas e inquilinos. También se destinarán miles de millones de dólares a abordar algunos de los problemas más importantes del estado, como la falta de vivienda, la vivienda asequible, los incendios forestales y el cambio climático.

The transformative $100B #CAcomeback Plan is the biggest economic recovery package in CA’s history & addresses CA’s most persistent challenges – immediate relief, homelessness & housing, transforming public schools, wildfires & climate action, & infrastructure.

Here's how➡️

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 13, 2021