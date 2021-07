Condado Orange de nuevo en categoría de alto riesgo por Covid-19

(NOTICIAS YA).- Los casos positivos de Covid-19 en el Condado Orange se están incrementando a un ritmo alarmante. Después de semanas con tendencia a la baja hasta alcanzar la meta de tener menos de 5% de tasa de positividad, en menos de 15 días ha subido casi al doble la cantidad de contagios.

Al respecto, el alcalde del condado, Jerry Demmings, recomendó nuevamente el uso de mascarillas en lugares cerrados y/o en lugares concurridos para todos, no importa si están vacunados o no. Subir del 5% la tasa de contagios significa regresar a la categoría de alto riesgo para transmisión comunitaria impuesta por el Centro de Control de Enfermedades. Justo hace un mes, el 11 de junio, la tasa de contagios llegó a su punto más bajo en más de un año, con 3.3%, pero ahora está a más del doble.

Después de un promedio de alrededor de 200 casos nuevos al día durante el mes de junio en el Condado Orange, ya son 5 días seguidos con más de 400 casos nuevos diarios de Covid-19, y la tendencia indica que irán a la alza.

De acuerdo con el Dr. Raul Pino del departamento de salud del condado, la mayor parte de contagios han sido entre personas de 15 a 34 años, la cual es justamente la edad con menos cantidad de gente totalmente vacunada.

As of July 12:

59.69% of Orange County residents 12+ have received at least one dose of the vaccine

Orange County's 14-day rolling positivity rate: 7.78%

