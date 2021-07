¿Cuáles son las nuevas reglas del uso de cubrebocas para escuelas públicas en California?

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Salud Pública de California actualizo las reglas del uso de cubrebocas para las escuelas públicas.

Las nuevas reglas aplican las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), con algunas modificaciones para el regreso a clases de manera presencial.

Todos los maestros y estudiantes deben usar máscaras cuando estén dentro del plantel escolar, pero ya no es necesario que se mantengan al menos a 3 pies de distancia entre sí.

El objetivo es asegurarse de que la mayor cantidad posible de estudiantes puedan asistir a la escuela en tiempo completo. A los funcionarios estatales les preocupaba que algunas escuelas hubieran tenido problemas para acomodar a todos sus estudiantes con la regla de distanciamiento físico. Así que se deshicieron de él, a cambio de que todos llevaran una máscara.

Inicialmente se había informado que las escuelas debían enviar a los estudiantes a casa si se negaban a usar máscaras en el interior del plantel escolar, pero los funcionarios de salud pública de California cambiaron abruptamente de rumbo y dijeron que los distritos podrán decidir cómo hacer cumplir el mandato de las máscaras.

Los funcionarios estatales han prometido revisar estas reglas y posiblemente cambiarlas antes del 1 de noviembre.

¿Qué pasa si un estudiante estuvo expuesto a COVID-19?

Los estudiantes que estuvieron expuestos a alguien que tiene el virus no tienen que quedarse en casa durante 10 días para ponerse en cuarentena. Pueden seguir asistiendo a clase si no tienen síntomas, si siguen con el uso de una máscara y se les hace la prueba de COVOVID-19 dos veces por semana durante 10 días. La única excepción es que no podrán participar en deportes u otras actividades extracurriculares durante ese período.

¿Qué reglas se deben de seguir?

Deben cumplir el distanciamiento físico durante el almuerzo y hacer que los estudiantes coman afuera tanto como sea posible.

Las escuelas deben limitar los visitantes no esenciales, incluidos los voluntarios, que no estén completamente vacunados.

La vacunación "se recomienda encarecidamente" para todas las personas elegibles, aunque no es obligatorio. La vacunación es para cualquier persona mayor de 12 años.

Para una lista completa de la actualización del uso de cubrebocas da click aquí.