El detrás de cámaras de la seguridad del Juego de las Estrellas

(NOTICIAS YA).-Mientras miles de personas disfrutan del juego de las estrellas, en el sótano del edificio de la ciudad y el condado de Denver trabajaban para mantenerlos a salvo.

‘Y las cámaras nos ayudan en este proceso’, dice Loa Esquilin, vocera de la oficina de Manejo de Emergencias de Denver.

Coordinar la seguridad de una magnitud como el del Juego de las Estrellas toma hasta dos años, pero Denver solo tuvo trece semanas para ponerse manos a la obra. El primer paso fue seleccionar las cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente alrededor del estadio para garantizar.

‘Que todo esté pasando de manera tranquila, que no hay un peligro para los visitantes al estadio’, agrega Loa.

Más de 30 personas de 52 agencias federales y estatales trabajaron en las oficinas subterráneas para garantizar la seguridad de todos los visitantes y residentes de Denver.

‘Si observamos algo que no se está viendo bien, que tenemos que intervenir, lo primero que hacemos es avisar a la policía’.

Pero además de revisar minuciosamente ‘que no hay armas, que no hay un peligro para los visitantes al estadio’, controlan también que no ocurran accidentes, especialmente cuando se termine el juego.

‘Controlamos cuantas personas están saliendo porque hay automóviles pasando, entonces hay que tener un balance entre la gente que está caminando, cruzando la calle’, puntualiza Loa.

En este lugar que funcionó durante cuatro días también atendieron las llamadas del 911 y del 311 relacionadas con el evento deportivo.

Igualmente estaba el centro meteorológico para estar atentos del clima, y de las emergencias que se pudieran presentar por las altas temperaturas.

La coordinación con RTD para asegurarse de que las personas pudieran acceder al transporte público, el Departamento de Transporte para asegurarse de que las carreteras estuvieran bien.

En fin, un completo operativo que fue desplegado para garantizar que nada apagara la alegría de los cerca de cien mil visitantes y habitantes de Denver.