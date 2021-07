El Juego de las Estrellas trae a seguidores juntos nuevamente

(NOTICIAS YA).- El tan esperado Juego de las Estrellas que tomará lugar en el estadio Coors Field en Denver tiene a la ciudad vestida de fiesta.

Las celebraciones empezaron desde la semana pasada con eventos como las Ceremonias de Apertura en el Centro de Convención de Colorado , the All-Stars 5K y 1K, el Juego Especial de las Estrellas en el Play Ball Park, entre muchos otros que ocurrieron durante los últimos cinco días.

El día de hoy empezó con el evento de Renovación del Campo, la Renovación del Centro de Adolescentes y el Juego de Pelota en el J. Churchil Owen Boys & Girls Club y prosiguió con la apertura del Play Ball Park, donde seguidores pudieron disfrutar de juegos interactivos, oportunidades para tomarse fotos con jugadores de los equipos de Americana y Nacional y de los Rockies de varias generaciones y comprar su aparejo favorito del Juego de las Estrellas.

Incluso hubo actividades para los más pequeños, con el área llamada la Liga de Rockies. La entrada del Play Ball Park es gratuita pero se necesitaba el boleto para poder ingresar al evento. Seguidores pudieron disfrutar del gran evento con boletos de duraciones de cuatro horas, para poder controlar el fluido de los visitantes.

Tonight’s the night! The 91st @MLB All-Star Game. We are thrilled to welcome everyone to the Mile High City.

For tips on getting around, see @RideRTD & https://t.co/usYccjEP6T

Report suspicious activity by calling @denverpolice at 720-913-2000.https://t.co/LCQfXoEC2Y

— City and County of Denver (@CityofDenver) July 13, 2021