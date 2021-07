Primeros cheques mensuales serán enviados a padres de 65 millones de hijos

(POLÍTICA YA). – Unos 39 millones de padres de más de 65 millones de hijos empezarán a recibir este jueves 15 de julio su primer cheque mensual del nuevo crédito fiscal por hijos ampliado.

Cheques mensuales por hijos comienzan a llegar esta semana

Los cheques serán enviados por el Servicio de Rentas Internas (IRS) este jueves, pero probablemente se necesitarán de dos a tres días hábiles para que los depósitos directos lleguen a las cuentas bancarias de los padres que califican.

Igualmente, para las personas que no han dado su información de cuenta bancaria, el IRS les enviará cheques en papel que podrían tardar en llegar de una a dos semanas.

El nuevo crédito ampliado por la ley de Plan de Rescate Estadounidense que fue aprobada por el Congreso en marzo es parte de un esfuerzo del gobierno de utilizar el código tributario para ayudar a las familias de ingresos bajos y moderados a superar los desafíos económicos que ha brindado la pandemia de coronavirus.

CÓMO FUNCIONA

La expansión del Crédito Tributario por Hijos (CTC) lo aumenta de $2,000 a $3,600 por cada niño menor de 6 años o $3,000 para niños de 6 a 17 años.

Cómo se calcula el monto del cheque mensual por hijos

Los cheques que enviará el IRS entre julio y diciembre serán de hasta $300 por mes por cada niño calificado menor de 6 años, y hasta $250 por mes dependiendo de la edad del hijo. Juntos, los seis pagos mensuales equivaldrán a la mitad del beneficio total. La mitad restante podrá ser reclamada en la declaración de impuestos de 2021 el próximo año.

El CTC también es "reembolsable", lo que significa que las personas pueden obtenerlo incluso si no deben impuestos federales sobre la renta, lo que aumentará el número de hogares de bajos ingresos que califican para los cheques.

QUIÉNES CALIFICAN

Pero no todos los padres calificarán para los pagos mensuales. El CTC tiene un límite de ingresos de $75,000 para contribuyentes solteros y $150,000 para contribuyentes conjuntos para recibir el pago completo, con reducciones de $50 por cada $1,000 de ingresos por encima de esos límites.

Igualmente, no todos los niños calificarán para el CTC. Si el hijo no es ciudadano estadounidense y no tiene un número de Seguro Social, no califica.

Esto incluye a los niños adoptados que no son ciudadanos de Estados Unidos y tienen un ATIN o ITIN. El IRS indicó que "el niño debe tener un SSN para ser un niño calificado elegible para el crédito tributario por hijos".

Aunque ha habido meses de preparación para que las familias se familiaricen con el crédito, todavía hay confusión al respecto. El IRS lanzó en su página web una nueva versión en español de su herramienta en línea, para ayudar a las familias a determinar si califican para el CTC.