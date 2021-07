Régimen cubano bloquea uso de internet a la población

(NOTICIAS YA).- Mientras los cubanos salen a las calles desde el pasado fin de semana a protestar por la peor crisis económica del país en décadas, el régimen bloqueó desde ayer los servicios de datos móviles en un aparente esfuerzo por frenar el flujo de información.

Restringir el acceso a internet se ha convertido en un mecanismo de los regímenes autoritarios de todo el mundo para sofocar la disidencia y ejercer un control sobre el contenido al que los ciudadanos pueden acceder en línea.

El domingo 11 de julio no hubo un organizador formal de las protestas en la isla; la población se enteró de los puntos de encuentro a través de las redes sociales, en especial por Twitter y Facebook, las plataformas más utilizadas por los cubanos.

Las miles de personas que salieron a las calles, tanto manifestantes como activistas progubernamentales, usaron sus teléfonos inteligentes para capturar imágenes y enviarlas a familiares y amigos o publicarlas en línea.

Sin embargo, desde ayer las autoridades cubanas estaban bloqueando el acceso a datos móviles, un servicio disponible desde diciembre de 2018 y mediante el cual la mayoría de personas recurren para estar conectados.

La facilitación del acceso a datos de internet autorizado por las autoridades cubanas ha aumentado la actividad en las redes sociales, coinciden expertos, pero el nivel de censura también ha incrementado.

El acceso a internet en Cuba ha sido caro y relativamente limitado hasta hace poco. El país estuvo básicamente fuera de línea hasta 2008 y luego entró gradualmente en una revolución digital. El mayor cambio ocurrió justamente cuando los cubanos tuvieron acceso por primera vez a planes de datos comprados al monopolio estatal de telecomunicaciones.

"En Cuba hay una única empresa de internet, la Empresa Cubana de Telecomunicaciones, y ofrece varios servicios de internet a los usuarios. Están los servicios en los parques WiFi, un servicio de nauta hogar, que es en las casas, y están los servicios por datos móviles, que son los que la mayoría de la gente tiene, porque son más baratos y un poco más accesibles", explicó la periodista cubana Jessica Domínguez Delgado.

La entrevistada agregó que "lo que está restringido desde el lunes es el servicio de datos móviles, es decir, las personas no pueden acceder a internet desde sus teléfonos celulares. Por ejemplo Facebook y WhatsApp están bloqueados, y no se sabe cuándo van a reestablecerse. (Las autoridades) no han dicho nada".

Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, junto con un resurgimiento de contagios y muertes a causa del coronavirus.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba reportó el sábado 10 de julio -un día antes de las protestas- 231.568 casos y 1.490 fallecidos a causa del COVID-19. En los hospitales y centros de aislamiento estaban ingresadas 53.106 personas.

Las protestas ahora, las más grandes en décadas, están “absoluta y definitivamente impulsadas por un mayor acceso a Internet y teléfonos inteligentes en Cuba”, dijo Sebastián Arcos, director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, en declaraciones a la agencia AP.