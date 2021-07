Sospechosos del grupo arrestado en el Hotel Maven hacen declaraciones

(NOTICIAS YA).- Uno de los cuatros arrestados en el Hotel Maven cerca del Coors Field que tenían un arsenal de armas y drogas declaró que solo se encontraba en el hotel para realizar un tráfico de drogas, más no quería lastimar a nadie ni estaba al tanto de que habían armas en la habitación.

Este sería Gabriel Rodríguez, de 48 años.

"Tal vez haya hecho cosas estúpidas en mi vida, pero homicidio no es una de ellas" dijo Gabriel. "Apuñalar no es una. Nunca he hecho algo así. Lamento que vendí drogas. Lamento haberlo hecho"

Ricardo Rodríguez, identificado por las autoridades como el líder del grupo declaró que se encontraba en el hotel para celebrar el Juego de las Estrellas pero no planeaba en lastimar a nadie.

"Estaba ahí para disfrutar de las festividades. Iba a intentar y disfrutar del Juego de las Estrellas, al menos desde las afueras" dijo Ricardo Rodríguez. "Nunca sería mi intención ir y disparar cinco rrobdas a una audiencia en donde familias están presentes y esperan divertirse"

Los cuatro sospechosos fueron arrestados el viernes, 9 de julio en el hotel Maven ubicado en 1850 Wazee St. y se cree que estaban planeando un ataque de tiroteo masivo durante las actividades del Juego de las Estrellas.

Después de que una empleada de limpieza en el hotel alertará sobre las armas en la Habitación 809, se descubrió que Ricardo Rodríguez planeaba en irse ese día, pero al final terminó pagando unos días más y pidió otra habitación con un balcón en dirección al callejón.

Se encontraron armas en las habitaciones 403 y 809, en la primera habían aproximadamente 12 armas, no se aclaró cuantas armas se encontraban en la habitación 809.

Platt fue detenido después de que salió de la habitación 403. Oficiales de la policía encontraron a Serikawa en la misma habitación, a Ricardo Rodríguez lo encontraron en la habitación 809 y Gabriel Rodríguez en el área de uno de los cuartos y tenía un bolso que contenía un arma de mano de 9 milímetros, bolsitas de metafetamina y heroína y más de mil dólares en efectivo.

El Jefe del Departamento de Policía de Denver, Paul Pazen delinó hablar sobre las teorías con respecto a las intenciones de los sospechosos, citando que la investigación sigue en proceso.

El Buró de Investigación Federal en Denver declaró que "no tienen ninguna razón para creer que este incidente sea conectado a un acto de terrorismo o una amenaza en contra del Juego de las Estrellas".

La Juez Kathleen Boland puso la fianza de Richard Platt a cincuenta mil dólares a pesar de sus objeciones. La Juez Tanja Wheeler puso las fianzas de Gabriel Rodríguez y Serikawa a cincuneta mil dólares cada uno y a setenta y cinco mil dólares la de Ricardo Rodíguez.