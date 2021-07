4 cosas que debes saber sobre los cheques por hijos que llegarán mañana

(POLÍTICA YA). – El Servicio de Rentas Internas (IRS) empezará a distribuir este jueves 15 de julio el primero de los cheques mensuales del Crédito Tributario por Hijos (CAT) que fue ampliado como parte del paquete de alivio económico que aprobó el Congreso en marzo.

Cheques mensuales por hijos comienzan a llegar esta semana

Los cheques pueden ascender a $300 por niños menores de seis años y llegar a $250 por niños de seis a 17 años.

Eso significa que una familia con tres hijos elegibles de cuatro, ocho y 12 años podría recibir hasta $800 depositados en su cuenta bancaria mañana jueves.

He aquí hay cuatro cosas que necesitas saber sobre los cheques mensuales por hijos.

¿QUIÉN CALIFICA?

El crédito por hijos completo estará disponible para padres solteros con hijos que tengan un número de Seguro Social y ganen $75 mil al año, o padres que presentan sus declaraciones de impuestos conjuntamente y tienen ingresos de hasta $150,000 anuales, después de lo cual comienza a eliminarse gradualmente..

Primeros cheques mensuales serán enviados a padres de 65 millones de hijos

La expansión del Crédito Tributario por Hijos (CTC) también hace elegibles a más padres de bajos porque el paquete de ayuda lo hizo completamente reembolsable.

Los padres que no son ciudadanos pueden recibir los pagos por sus hijos ciudadanos siempre que tengan números de identificación de contribuyente individual (ITIN) y sus hijos tengan números de Seguro Social.

Puedes verificar si eres elegible en el sitio web del IRS.

¿DE CUÁNTO SON LOS CHEQUES?

El monto de los cheques dependerá de los ingresos de cada hogar y del tamaño de la familia.

Las familias elegibles podrán recibir un total de hasta $3,600 por cada hijo menor de 6 años y hasta $3,000 por cada hijo de 6 a 17 años. Eso es un aumento del crédito tributario regular por hijos que era de hasta $2,000 por cada niño hasta los 17 años.

Eso significa que los cheques que enviará el IRS serán de hasta $300 por mes por cada niño calificado menor de 6 años, y hasta $250 por mes dependiendo de la edad del hijo.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL DINERO?

Los padres recibirán la mitad de su crédito total en un cheque mensual a partir de mañana jueves 15 de julio hasta el 15 de diciembre. Los pagos se realizarán el día 15 de cada mes, salvo que sea fin de semana o festivo.

La mitad restante del crédito podrá ser reclamada por los padres cuando presenten sus impuestos de 2021 el próximo año. Los padres que deseen recibir el pago como una suma global pueden optar por no participar en las cuotas mensuales.

¿QUÉ TIENES QUE HACER PARA RECIBIR EL CHEQUE?

Nada, según el IRS. La gran mayoría de las familias obtendrán el crédito automáticamente, mediante depósito directo a sus cuentas bancarias o por medio de cheques de papel, porque han presentado declaraciones de impuestos de 2019 o 2020 reclamando el crédito.

El IRS también enviará los pagos a los estadounidenses que anteriormente utilizaron su portal de no contribuyentes para registrarse para los cheques de estímulo.

Las familias que no han presentado declaraciones de impuestos recientemente, o que no han utilizado la herramienta para no declarantes, pueden usar otro portal del IRS para registrarse y recibir el crédito.

A principios de agosto, el IRS está programado para permitir que los padres actualicen su dirección postal, y más adelante en el verano, la agencia permitirá que las familias actualicen sus ingresos y estado civil, así como la cantidad de dependientes, lo cual es importante para cualquier persona con bebés nacido en 2021.