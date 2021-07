California: Anuncian fondo para pagar 100% de renta atrasada, no importa su estado migratorio

(NOTICIAS YA).-El gobernador Gavin Newsom se unió este miércoles con los inquilinos de California y al secretario de la Agencia de Vivienda, Servicios al Consumidor y Negocios del estado en Los Ángeles para promover el programa estatal de $5.2 mil millones para pagar el 100% del alquiler a los inquilinos de bajos ingresos, independientemente de su estado migratorio, que fueron afectados por la pandemia COVID-19.

El programa es parte del presupuesto del año fiscal 2021-22 del estado, que fue firmado por Newsom el lunes. Los solicitantes pueden recibir el 100% del alquiler adeudado desde abril de 2020 y hasta septiembre de 2021.

“Si vemos desalojos masivos, habremos visto algo que nunca hemos experimentado en nuestra vida, y esa es la cantidad de personas en las calles y aceras que abrumará. Por eso este programa es tan importante”, dijo Newsom.

Newsom instó a las personas a presentar su solicitud lo antes posible para asegurarse de recibir el dinero antes de que expire la moratoria de desalojo el 30 de septiembre.

Los inquilinos y propietarios pueden solicitar el programa en el sitio web del estado en: https://housing.ca.gov/

Para recibir información adicional, incluyendo de la elegibilidad y ayuda para la aplicación, llame al Centro de Llamadas de Ayuda Con La Renta de COVID-19 de California al 833-430-2122.

No one should be kicked out of their home due to COVID.

We’re investing $5.2B for low-income renters & landlords impacted by the pandemic - CA will pay 100% of rent since April 2020 & through September 30, 2021, including 100% of utility bills - regardless of immigration status. pic.twitter.com/887JQfXI9m

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 14, 2021