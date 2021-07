Cruces ilegales a México por parte de agentes de CBP

(NOTICIAS YA).-Desde hace 3 meses agentes de CBP en las garitas entre la frontera entre México y Estados Unidos revisan los documentos antes de llegar a la caseta de inspección, por lo que autoridades mexicanas piden un alto a esta práctica.

Primero fue un activista el que reclamó a un agente de aduanas y protección fronteriza que estuviera pidiendo documentos a quienes cruzan por las garitas vehiculares, rebasando los límites territoriales.

Hoy las autoridades mexicanas reiteran que cruzar las boyas amarillas para un agente de Estados Unidos es ilegal.

“No hay ningún acuerdo internacional para que pasen más allá de la frontera.” Comentó Alejandro Ruíz Uribe, Delegado de Gobierno Federal. “Cualquier personal armado que entre a otro país es un asunto no se si grabe pero delicado, así que tiene que cuidarse, voy hacer la investigación correspondiente.”

Después de los múltiples intentos de cruce de personas sin documentos en vehículos, los agentes empezaron a implementar estas revisiones, pidiendo a los automovilistas que mostrarán sus tarjetas de cruce, mucho antes de llegar a las casetas de inspección. Lo hacen justo en el límite entre México y Estados Unidos, y a veces un poco más.

“Si me los han pedido, también en Mexicali lo piden.” Dijo Esthela, visitante de Indio California.

Los agentes de CBP cruzan para pedir documentos y también para acomodar las vallas de contención. El sindicato que representa a los trabajadores de aduanas y protección fronteriza tampoco está de acuerdo con esto.

“Antes no se hacía, no sabría decirte porque la agencia empezó hacer eso, a nosotros no nos han dicho porque, si es preocupante porque no tenemos los mismos derechos en suelo mexicano. “Como representante de los empleados pues obviamente vamos a mandar un comunicado a los empleados que representamos, que tengan más cuidado y se fijen, a veces uno anda ahí afuera y no sabemos dónde estás pisando.”

La representación del gobierno federal en la frontera aseguró que van a revisar este tema con las autoridades correspondientes, para evitar que se sigan dando estos cruces del límite territorial.