Policía de San Diego busca fortalecer la relación con la comunidad

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - El Departamento de Policía de San Diego junto a la fundación 'ABC Youth' anunciaron este martes el regreso del evento anual "Punches from the Heart" (Golpes desde el Corazón) para reunir a la comunidad y oficiales de la policía.

“La necesidad de vínculos más fuertes entre nuestras comunidades, y en particular entre nuestras comunidades desatendidas y nuestra juventud, y autoridades del orden nunca ha sido mayor”, dijo el jefe de policía David Nisleit. “Este evento nos une a todos para sacar nuestra frustración de una manera saludable, en un saco de boxeo, al mismo tiempo que fortalecemos las relaciones con nuestros vecinos”.

Punches from the Heart es un evento anual de boxeo que ofrece la oportunidad para que los jóvenes de San Diego y los oficiales de policía establezcan relaciones y confianza mientras eliminan el odio, el racismo y la desconfianza hacia la policía, según el aviso a medios del departamento policiaco.

El evento es gratuito para el público y se llevará a cabo el sábado 7 de agosto de 2021 de 10 a.m. a 3 p.m. en San Diego Police Plaza, ubicado en 4020 Murphy Canyon Road. Además, proporcionará:

• Instrucción gratuita de boxeo para principiantes

• Golpes cronometrados de 60 segundos en un saco de boxeo para ver cuántos golpes pueden lanzar los participantes un minuto

• Exposición de boxeo de 11 a.m. a 1 p.m.

• Camiseta gratuita para todos los participantes

Put 'em up, SD. It’s time to dust off your boxing gloves and join SDPD and @abcyouthfounda1 for the annual Punches from the Heart event on Saturday, August 7. We’re bringing law enforcement and community together to punch out hate and violence. Details at https://t.co/1hYdvXRqX7 pic.twitter.com/ZooobJkjh6

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) July 14, 2021