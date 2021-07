Altos generales temían que trump intentara un golpe de estado

(POLÍTICA YA). – El principal oficial militar de Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto general Mark Milley, estaba profundamente preocupado de que el entonces presidente Donald Trump se negara a abandonar la Casa Blanca después de perder las elecciones presidenciales de 2020.

Milley temía de que Trump o sus aliados podrían intentar un golpe militar para mantenerse en el poder, revelan extractos de un nuevo libro.

El alto jefe militar comenzó a elaborar estrategias de manera informal sobre cómo proteger al país contra tal movimiento de Trump o de quienes lo rodeaban, dice el libro de dos periodistas ganadores del Premio Pulitzer.

"Pueden intentarlo, pero no van a tener éxito"

"Pueden intentarlo, pero no van a tener éxito", dijo Milley a sus ayudantes más cercanos, según el libro. “No se puede hacer esto sin el ejército. No puedes hacer esto sin la CIA y el FBI. Somos los tipos de las armas”.

El general además comparó las acciones del expresidente tras su derrota electoral con las de el líder alemán nazi Adolf Hitler durante su ascenso.

Milley llegó a decir que veía a Trump como un "líder autoritario clásico sin nada que perder" después de que su rival demócrata Joe Biden ganara las elecciones por más de 7 millones de votos, dice el libro escrito por los reporteros del diario The Washington Post, Carol Leonnig y Philip Rucker.

PLAN ALTERNATIVO

La obra describe la forma en que Milley y los otros jefes conjuntos militares discutieron un plan para renunciar, uno por uno, en lugar de cumplir las órdenes de Trump que consideraban ilegales, peligrosas o imprudentes.

"Fue una especie de Masacre del sábado por la noche a la inversa", escriben Leonnig y Rucker.

El libro, "Yo solo puedo arreglarlo", programado para ser publicado el próximo martes, narra el último año de Trump como presidente, con una mirada a detrás del escenario a los altos funcionarios del gobierno y el círculo íntimo del expresidente navegando por su comportamiento cada vez más desquiciado después de perder el poder.

Los autores entrevistaron a Trump durante más de dos horas.