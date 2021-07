CDC anuncia prohibición de entrada de perros a Estados Unidos por el incremento de casos de rabia

Esta semana da inicio de la prohibición del ingreso de perros a los Estados Unidos a causa del aumento de casos de rabia en varios países.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) no permitirán la entrada a los perros que vengan de países donde la rabia a tenido un considerable aumento de casos.

Son 100 países los que están considerados como de alto riesgo a los que se les aplicará esta restricción. Las autoridades informan que será aproximadamente por un año que dure esta medida de seguridad de la entrada de perros al país.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades ha anunciado que dicha prohibición se implementó por el incremento de casos con rabia. Las autoridades quieren mantenerse seguros y prefieren negar la entrada a los perros que no pueden completar su esquema de vacunación y a los perros que no han cumplido los 4 meses tampoco podrán ingresar al país ya que las vacunas de la rabia no surten efectos en ellos.

Esta prohibición se considera para aquellos perros que se quiera ingresar por vez primera o quieren regresar al país.

La CDC indica que “La rabia es una enfermedad viral que es mortal pero prevenible. Se puede propagar a las personas y las mascotas si las muerde o rasguña un animal con rabia. En los Estados Unidos, la rabia se encuentra mayormente en los animales silvestres, como los murciélagos, los mapaches, los zorros y los zorrillos o zorrinos. Sin embargo, en muchos otros países todavía está presente en los perros y la mayoría de las muertes de personas a causa de la rabia son la consecuencia de la mordedura de un perro.

Los CDC no requieren que los perros que no hayan estado en un país de alto riesgo en los últimos 6 meses presenten un certificado de vacunación contra la rabia u otro papeleo, pero se recomienda la vacunación contra la rabia.

Si usted decide viajar con su mascota a un país considerado de alto riesgo su perro no podrá estar de regreso a casa.

Esta es una lista de los países que se consideran de alto riesgo, México no esta considerado como país de alto riesgo.

Si viaja con su mascota no se arriesgue y manténgase informado para evitar contratiempos. https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/high-risk.html