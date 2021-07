Vinculan el cáncer con el consumo de alcohol, incluso moderado

(NOTICIAS YA).- Más del 4% de todos los casos nuevos de cáncer en 2020 se atribuyeron al consumo de alcohol, según un estudio publicado el martes en la revista The Lancet Oncology.

Los investigadores analizaron los datos disponibles sobre el consumo de alcohol de la población en 2010, así como los de casos de cáncer en 2020.

Los científicos asumieron un período de 10 años entre el consumo de alcohol y la aparición del cáncer, ya que los tipos de cáncer incluidos en el estudio: de labio y cavidad oral, cáncer de laringe y cáncer de mama, tienen períodos de desarrollo prolongados y existen evidencias de una relación causal con el consumo de alcohol.

De los 741 mil 300 nuevos casos de cáncer atribuibles al alcohol diagnosticados el año pasado, 568 mil 700 fueron en hombres, mientras que las mujeres representaron 172 mil 600 casos, encontraron los investigadores. La mayoría de estos cánceres estaban en el esófago, el hígado y los senos.

LEE: J&J retira bloqueadores 'Neutrogena' y 'Aveeno' tras detectar sustancia cancerígena

Casi el 47% de los cánceres atribuibles al alcohol se relacionaron con el consumo excesivo, que los autores definieron como 60 o más gramos de etanol (el alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas), o más de seis bebidas por día.

Beber de 20 a 60 gramos de alcohol etílico al día, es decir, de dos a seis bebidas y una práctica que los autores definieron como “consumo de riesgo”, representó el 39.4% de los casos de cáncer atribuible al alcohol.

El consumo moderado, equivalente a unos 20 gramos o hasta dos bebidas por día, contribuyó a casi el 14% de los casos, o 1 de cada 7.

LEE: Cualquier cantidad de alcohol que bebas daña tu cerebro, revela estudio

Las tasas más altas de cánceres atribuibles al alcohol se dieron entre los hombres que bebían de 30 a 50 gramos de alcohol etílico por día y entre las mujeres que consumían de 10 a 30 gramos por día.

“Necesitamos urgentemente crear conciencia sobre el vínculo entre el consumo de alcohol y el riesgo de cáncer entre las autoridades y el público en general”, dijo en un comunicado la autora del estudio, Harriet Rumgay, estudiante de doctorado de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Las estrategias de salud pública, como la reducción de la disponibilidad de alcohol, el etiquetado de los productos alcohólicos con una advertencia sanitaria y las prohibiciones de comercialización podrían reducir las tasas de cáncer provocado por el alcohol”, añadió.

LEE: Lo que debes de saber sobre la vacuna de Covid si padeces de cáncer

Cabe destacar que el estudio no toma en cuenta otras posibilidades de consumo de alcohol que no hayan sido reportadas, así como los cambios en el consumo de alcohol antes y después de 2010. Si bien el consumo de alcohol se puede registrar a través de datos de producción, exportación, importación, ventas e impuestos, el consumo de alcohol no registrado describe el alcohol producido y consumido fuera del control gubernamental, según la OMS.

Asimismo, es posible que el consumo de alcohol registrado, no registrado y turístico no tome en cuenta todas las formas en que se puede consumir alcohol: por ejemplo, es difícil saber si una persona que compró una botella de alcohol consumió todo ella misma o la llevó a una fiesta en la que varias personas la compartieron.

*Incluye información de CNN

VIDEO RELACIONADO: