¿Dónde está Erika? Reportaje especial

(NOTICIAS YA).-

Erika Andrea Gaytán, llevaba puesto un vestido blanco cuando fue vista por última vez la noche del sábado 13 de julio del 2019, la joven madre de 29 años había acudido a un concierto en el coliseo de El Paso.

En un principio, la familia no sospechaba que la vida de Gaytán estuviese en peligro. Incluso parecía ser una noche llena de diversión, pues la misma Erika hizo una transmisión en vivo en la que se le escucha cantando durante el evento.

“No, el día siguiente no la extrañamos, pues ya sabe pensamos se pasó de copas y está dormida, desvelada”

Sin embargo a medida que las horas fueron corriendo la suerte de Erika fue tornándose cada vez más incierto, pues nadie daba razón de su paradero.

“Hasta el lunes en la tarde la empezamos a buscar, y fui al apartamento y yo me acordaba que ella no tenía llave y me metí, porque estaba la luz prendida y dije “ahí está” y no estaba”, dijo Guadalupe Gaytán madre de Erika.

Al percatarse de su ausencia, la familia comenzó a buscarla por cielo y tierra…la mala noticia llegó hasta el otro lado de la frontera en Ciudad Juárez, lugar que Erika visitaba con frecuencia.

“Ella venía aquí conmigo, me hacía reír a veces me hacía llorar. Platicamos, nos reíamos. Era muy sencilla mija, muy buena muchacha”

Después de tres días sin rastro alguno, la madre de la joven tomó el camino legal para esclarecer lo que comenzaba a ser una desaparición sin una causa justa.

“Porque ella era mucho de las redes y siempre a cada rato estábamos vean si se metió, mándenle esto y lo otro para ver si contesta y no”

“Me preguntaron si yo sabía algo de Erika y le dije que no, porque nena? ¿Qué pasó con Erika? y me dijo que no sabían nada de ella que no recala” dijo María de Lourdes Martínez.

La desaparición de Erika estaba marcada por algo extraño, la familia dudaba que la joven madre se hubiera marchado por su propia cuenta dejando atrás a su hijo de ahora 9 años.

“Aunque ella se fuera, saliera, ya lo andaba buscando o en la tardecita ya andaba preguntando por él haciéndose cargo del niño, y por eso decíamos que a ella algo le paso”

Mientras tanto la policía de El Paso emitió una alerta para la búsqueda de Erika describiéndola como “en peligro”. Los medios de comunicación informaban sobre la desaparición de la joven.

Y en redes sociales circulaba una publicación, que señalaba a este hombre como el acompañante de Erika la noche del concierto.

"Entonces ya nos preocupamos más y pensamos ahí la tiene en la casa, por eso fue la razón que yo le dije a la detective que me tenían que ayudar ya, una orden para catear su casa porque ella si está viva puede estar en peligro y hay la puede tener"

Muy poco se sabía sobre la relación entre Gaytán y Ricardo Márquez, de 28 años a quien se le vio salir del evento al lado de Erika.

“Tengo entendido que tenían muy poco tiempo de conocerse, de tratarse como amigos. Lo que nosotros pensamos es que tal vez, él estaba obsesionado con ella”

Márquez dijo a la policía que después del concierto, supuestamente hubo una pelea entre ambos y que Erika llamó a un Uber.

“Nosotros sabíamos que ella no podía pedir un Uber porque ella no tenía la aplicación cuando ella pedía Uber se lo pedía el papa del niño"

“Y después dijo que se había enojado que Erika se había ido caminando a la casa de una tía y luego después que habían ido a la casa de otra amiga al after party pero la amiga dijo que nunca habían llegado" ...fue lo último que sabemos, Erika le dice mándame la dirección, y nunca llego”.