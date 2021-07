FOTO: Estos son los nuevos emojis que llegarán a tu teléfono inteligente en 2022

(NOTICIAS YA).-Antes del Día Mundial del Emoji, este sábado 17 de julio, se anunciaron los nuevos diseños que llegarán a los teléfonos inteligentes en 2022.

Emojipedia, el banco central de todos los emoji aprobados que forma parte de Consorcio Unicode, ha revelado con detalle a los candidatos preliminares para el próximo lanzamiento de la versión “Emoji 14.0”, de acuerdo con información de Daily mail.

La nueva colección incluye un hombre embarazado, en honor a las personas transgénero; una persona de género neutro embarazada; una persona no binaria con corona y el apretón de manos multirracial, añadió el medio de noticias.

También contiene nuevas variaciones del emoji de la carita: cara que se derrite, cara que saluda en la frente, cara que se tapa un ojo, cara con líneas punteadas y cara con ojos llorosos.

Además distintos saludos; la popular forma de corazón con dos manos; otra mano señalando; unos labios mordiéndose; un coral; la flor de loto, entre otros.

“Para el #WorldEmojiDay, ¿qué borrador de emoji es el candidato que más esperas? Urna con papeleta Vote ahora: https://worldemojiawards.com/2021/most-anticipated-emoji”, se lee en el tuit donde Emojipedia reveló a sus candidatos:

🥳 For #WorldEmojiDay which draft emoji candidate are you most looking forward to? 🗳️ Vote now: https://t.co/r13ggFy0gq pic.twitter.com/BaUtTyZgux

— Emojipedia 📅 (@Emojipedia) July 15, 2021