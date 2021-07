Marea roja continúa afectando gravemente las costas de la bahía de Tampa

(NOTICIAS YA).- El problema de la marea roja en la bahía de Tampa sigue agravándose, preocupando a las autoridades locales en cuanto a la salud de sus residentes y visitantes. Ante esta situación, la pesca también será restringida en ciertas costas.

Piden a DeSantis declarar estado de emergencia ante gravedad de marea roja

Con más de 600 toneladas de fauna marina muerta recolectadas desde finales de junio, los peces muertos continúan llegando a las costas del condado Pinellas y a los canales internos, que a pesar del trabajo de limpieza que no ha cesado, pareciera hacerse en vano al aparecer más y más.

Según la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, los condados Hillsborough, Manatee, Sarasota y Pinellas presentan altas concentraciones de estas algas tóxicas y emitió nuevas regulaciones para la pesca en ciertas áreas de la bahía.

Sin embargo, la marea roja se mueve constantemente y los valores cambian continuamente, teniendo presencia un día en cierta área y bajando su concentración a los pocos días. Este es el caso de las playas.

800 mil libras de peces muertos han sido recolectadas en Pinellas a causa de la marea roja

Si usted desea visitar algunas de estas playas: Honeymoon Island, Coquina Key y St. Petersburg, debe cambiar de planes, ya que este viernes resaltan como las más afectadas por las algas tóxicas.

Los condados Hillsborough y Pinellas se han mantenido en constante limpieza para sacar a los miles de peces muertos que alcanzan sus costas.

En cuanto a las limitaciones y restricciones de pesca, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre informó las zonas afectadas en su red social Twitter, que puede consultar a continuación:

NEW snook, #redfish, spotted seatrout catch-and-release measures in Tampa Bay areas affected by red tide: https://t.co/1pfk2gerCN #Florida #snook pic.twitter.com/RzKIrp3vmK

— MyFWC (@MyFWC) July 16, 2021