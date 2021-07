¿Puede una adolescente casarse con alguien ciudadano y darle documentos a su familia?

(NOTICIAS YA).- En los procesos migratorios siempre existen diversas dudas o preguntas y esta vez el abogado José Pertierra ahora responde procesos de ciudadanía y matrimonios cuando alguien no tiene documentos.

PREGUNTA UNO

Hola, abogado, mi nombre es María Concepción. Le escribo desde Tamaulipas, México donde vi las noticias por internet. Viví en los Estados Unidos por 7 años ilegalmente.

Por cuestiones de la salud de mi madre, tuve que regresar a México, y he estado viviendo aquí por los últimos 10 años. Tengo dos hijas ciudadanas estadounidenses (de 12 y de 16 años). No he podido regresar a los Estados Unidos. ¿Qué me recomienda?

RESPUESTA UNO

María Concepción, en la punta de una nube te mandamos saludos desde Washington. Tengo entendido que, en el idioma Huasteco, Tamaulipas quiere decir “lugar donde se reza mucho”. Supongo que es cierto.

En cinco años, tu hija mayor cumplirá los 21. En ese momento, ella podrá pedirte y tú podrás regresar a los Estados Unidos.

Es la manera más factible para lograr tu residencia. Ya has cumplido con el castigo de los 10 años (la sanción que te tocó por haber estado indocumentada en Estados Unidos por más de un año). O sea, ahora lo único que necesitas es un peticionario que te pueda pedir. Esa persona es tu hija mayor. Felicidades.

PREGUNTA DOS

Soy guatemalteca. Entré con una visa a los 11 años, y ahora tengo 16. No tengo papeles, pero tengo un novio que nació en los Estados Unidos. Él ha ofrecido casarse conmigo y darme los papeles, pero mi mamá no me lo permite. Dice que soy muy joven. ¿Cómo podemos casarnos sin el permiso de mi mamá?

RESPUESTA DOS

A los 16 años uno puede estar muy enamorado, la ley no permite que una menor se case sin la autorización de sus padres. La mayoría de edad en casi todos los estados de este país es 18 años.

Por eso, sin la bendición de tu mamá, no hay boda por ahora. Pero si en dos años la voz de tu novio te sigue sonando como la de un ruiseñor y sus ojos aún te parecen luceros, quizás debes casarte al cumplir los 18. Hasta entonces, estudia, estudia, y estudia. Incluso, después de que te cases, sigue estudiando.