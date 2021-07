¡Sin reservas! SeaWorld y Busch Gardens recibirán visitantes a máxima capacidad

(NOTICIAS YA).- Quienes quieran visitar los parques temáticos de SeaWorld y Busch Gardens ya no tendrán que hacer reservaciones, según indica SeaWorld Parks & Entertainment Inc. en su página web.

Como parte del regreso a la normalidad tras la pandemia del COVID-19 y con la actualización de las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en cuanto a las personas completamente vacunadas, la compañía de entretenimiento de estos famosos parques ubicados en Orlando y Tampa, han levantado la medida de exigir una reserva para la visita de sus instalaciones.

Esta normativa fue implementada tras su reapertura para evitar conglomeraciones en medio de la pandemia y propagar más el coronavirus entre sus visitantes.

Sin embargo, en su página web oficial, SeaWorld Parks & Entertainment Inc. advierte:

"La exposición al COVID-19 es un riesgo inherente en cualquier lugar público donde haya personas; no podemos garantizarle que no estará expuesto durante su visita. Los CDC recomiendan que las personas se vacunen por completo. Según los CDC, las vacunas son seguras y altamente efectivas para proteger a las personas del COVID-19 grave. Vacunarse por completo también puede proteger a las personas que lo rodean. El CDC todavía recomienda medidas de prevención para las personas no vacunadas".

Es importante recordar que el uso de mascarillas en exteriores se levantó en mayo de este años, ante la flexibilización de los protocolos emanados por el CDC.

Hasta el momento, el único que mantiene el sistema de reservaciones activo es Walt Disney World, quien según representantes de venta de boletos vía telefónica desconocen hasta cuándo estará vigente, indicando que han hecho reservas de visitas hasta el 2022.

