¿Una persona con TPS pero con historial de deportación puede pedir parole para salir y entrar a Estados Unidos?

(NOTICIAS YA).- Cuando las personas aplicaron al beneficio del TPS que les da la protección de la deportación, muchos tenían casos ya abiertos o dudas sobre un proceso al que podrían tener, ante esto, al experto en inmigración José Pertierra, repondió.

PREGUNTA UNO

Hola abogado. Mi nombre es José. Soy salvadoreño. Tengo TPS, pero no he salido. Anteriormente, me habían deportado a mi país. No cumplí con los 10 años y regresé. ¿Cree que puedo pedir un permiso de salida bajo parole sin tener problemas?

RESPUESTA UNO

Tocayo, pide el parole. Si el Servicio de Inmigración te aprueba el permiso de viajar a El Salvador, podrás regresar con el parole a pesar de que te hayan deportado anteriormente.

Acuérdate que para que te den el parole, debes demostrar que existe una emergencia familiar allá que necesitas atender urgentemente.

Si se trata de un familiar enfermo, necesitas un parte médico, además de pruebas del parentesco (por ejemplo, partidas de nacimiento). Todos los documentos deben estar debidamente traducidos palabra por palabra al inglés.

PREGUNTA DOS

Soy mexicana y casada con un ciudadano estadounidense. Mi esposo me pidió. Me aprobaron la I-130 y también el perdón. Ya me llegó una cita para ir al consulado de EU en Juárez para la entrevista, pero mi abogado me dijo que tenemos que cancelar la cita porque todavía tengo un caso con la corte de Inmigración pendiente. No entiendo, porque el juez había cerrado ese caso en la corte hace tres años. ¿Me puede explicar que tengo que hacer?

RESPUESTA DOS

El caso en corte probablemente está cerrado administrativamente, pero aún no lo han terminado. Si sales de EU sin autorización del juez, puede que clasifiquen tu salida como una deportación. Lo que tienes que hacer es:

1. Pedirle al juez que active nuevamente el caso en corte y que lo ponga en el calendario para posteriormente terminarlo (es decir, cerrarlo de forma definitiva).

2. Entonces pedirle al consulado en Juárez que vuelva a programar la cita. Anteriormente, el régimen de Trump te hubiera forzado a regresar a México para que pidieras el perdón desde allá y esperes la decisión en México por más de un año. Y si te negaran el perdón, allá en México te hubieras quedado por 10 años.

Ahora el proceso sigue siendo engorroso, pero no tan nefasto como cuando Trump. Los fiscales y los jueces están autorizando el cierre de los casos en corte para permitir que tramites lo del perdón antes de tener que salir del país. Paciencia. Pronto te saldrán los papeles.