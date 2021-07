¿Viajarás pronto? Hay demoras para renovar pasaporte estadounidense

(NOTICIAS YA).- Es posible que los viajeros estadounidenses que actualmente no tienen pasaportes estadounidenses válidos no puedan viajar al extranjero este verano debido a los extensos tiempos de espera.

De acuerdo con CNN, el Departamento de Estado actualmente lidia con el retraso de más de un millón de solicitudes, causado en gran parte por la pandemia de coronavirus, dijo este miércoles una funcionaria del departamento.

“Actualmente, nuestro tiempo de espera tanto para las solicitudes de pasaportes nuevas como para las renovaciones de rutina puede ser de hasta 18 semanas, y eso incluye nuestro tiempo de procesamiento, la recepción interna inicial de las solicitudes y el envío por correo”, explicó la subsecretaria adjunta de Servicios de Pasaportes, Rachel Arndt.

La vocera indicó que los tiempos de espera para los pasaportes urgentes, con un costo de 60 dólares, son de hasta 12 semanas.

“Esto significa que las personas que presenten nuevas solicitudes de pasaporte en este momento no obtendrán su nuevo pasaporte hasta bien entrado el otoño”, añadió, y señaló que “las citas de pasaporte de última hora son extremadamente limitadas”.

“Los ciudadanos estadounidenses que deseen viajar al extranjero este verano y actualmente no tengan un pasaporte podrían necesitar hacer planes de viaje alternativos”, abundó Arndt.

La funcionaria aseguró que la acumulación de solicitudes “actualmente está en el rango de un millón y medio a dos millones de solicitudes”.

“Eso es algo más alto de lo que normalmente esperaríamos ver. A medida que los viajeros aumentaban con la disponibilidad de vacunas, la carga de trabajo comenzó a llegar más rápido de lo que normalmente veríamos”, dijo.

Arndt atribuyó muchos de los problemas actuales con el procesamiento de pasaportes a la pandemia de coronavirus, y señaló que “las interrupciones de la pandemia continúan teniendo un efecto dominó en todos los pasos del proceso de pasaportes, incluida la cantidad de tiempo que actualmente nos lleva procesar una solicitud”.

Expuso que el Departamento de Estado “va a tener más de 150 empleados que regresan a 21 agencias en todo el país, y eso aumentará nuestra capacidad para procesar solicitudes más rápidamente”, además que “están considerando volver a los niveles de personal previos a la pandemia...tanto para el gobierno como para los contratistas”.

“Los especialistas en pasaportes deben estar físicamente presentes en la oficina para procesar los pasaportes. No se procesan de forma remota o desde casa. Para nuestro proceso de emisión necesitamos una conectividad a sistemas y bases de datos que actualmente solo son accesibles desde nuestras instalaciones. Y, por supuesto, la impresión física y el envío por correo de los pasaportes y tarjetas se realiza desde nuestras instalaciones”, señaló Arndt.

La funcionaria también advirtió sobre las estafas que venden citas de pasaporte en línea, y advirtió que “el Departamento de Estado no cobra una tarifa por reservar únicamente una cita de emergencia en una de nuestras agencias o centros, por lo que si alguien recibe una solicitud de pago para programar una cita de pasaporte de Estados Unidos debe considerarse fraudulenta”, explicó.

“También me gustaría decir que el departamento no está afiliado a ningún servicio de reserva de citas de terceros, y hemos visto numerosos casos de reservaciones de citas falsificadas a través de estos proveedores. Lamentablemente, es posible que no podamos cumplir con las citas reservadas a través de un tercero, por lo que estamos al tanto y trabajando para tratar de rectificar esa situación”, indicó.

Este lunes, los representantes Gregory Meeks y Michael McCaul escribieron al secretario de Estado, Antony Blinken, pidiendo que el Departamento “priorice los esfuerzos para reducir el tiempo de procesamiento de las solicitudes de pasaportes”, señalando que los actuales “van mucho más allá de los tiempos de procesamiento habituales antes del inicio de la pandemia global de COVID-19”.

*Con información de CNN

