Fuga de químicos en el parque acuático Six Flags en Texas afecta a 65 personas

(NOTICIAS YA).-Alrededor de 65 personas enfermaron el sábado por la tarde en un parque acuático del área de Houston en lo que las autoridades locales llamaron un incidente químico.

Los afectados se sometieron a descontaminación con un equipo de materiales peligrosos el sábado luego de una fuga de químicos en Six Flags Hurricane Harbor Splashtown en Spring, Texas, según las autoridades locales y de acuerdo con información de FoxNews.

En una actualización proporcionada a Fox News el domingo, un portavoz de Six Flags dijo que "el parque acuático estará cerrado el domingo 18 de julio y el lunes 19 de julio para permitir una investigación exhaustiva del incidente de ayer" y que "los hallazgos preliminares indican que hubo una liberación de vapor. en una pequeña sección al aire libre del parque que se disipó rápidamente ".

"Estamos trabajando de la mano con los funcionarios de salud pública del condado de Harris, junto con expertos de la industria externos, para determinar una causa, y reabriremos cuando estemos seguros de que es seguro hacerlo. Tenemos entendido que todos los huéspedes afectados y los miembros del equipo han sido liberados y están de regreso en casa. La seguridad de nuestros huéspedes y empleados es siempre nuestra principal prioridad ", agregó el portavoz el domingo.

Se creía que los productos químicos involucrados eran una solución de hipoclorito y ácido sulfúrico al 35%, lo que causaba "irritación leve de la piel o por inhalación", según la Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Harris.

Los bomberos de Spring descontaminaron a 39 personas en el lugar que se negaron a transportar en ambulancia a un hospital local. Otras 26 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento adicional, dijo el medio de noticias.

A total of 26 people have been transported from Six Flags Hurricane Harbor to area hospitals. 39 people refused ambulance transport after decontamination by Spring Firefighters. The county has ordered the park closed. pic.twitter.com/Nue1NjH0B5

— Spring Fire Department (@Springfdtx) July 17, 2021