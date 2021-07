¡A usar mascarilla otra vez! COVID-19 se agrava en condado Orange

(NOTICIAS YA).- El condado Orange ha venido reportando un grave aumento en casos de coronavirus, así como en hospitalizaciones durante las últimas semanas y tras un fin de semana de cifras alarmantes, reiteran el llamado a vacunarse y la recomendación de usar mascarillas, estén inmunizados contra el virus o no.

Este lunes, funcionarios del condado Orange ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar los datos de los últimos 3 días en contagios: viernes 730, sábado 651 y domingo 570. Todos los casos corresponden a personas no vacunadas contra el COVID-19, según el Dr. Raúl Pino, Director del Departamento de Salud de Florida en esta entidad.

Con el regreso a clases "a la vuelta de la esquina" y con edades promedio de contagios de COVID-19 entre los 15 hasta los 44 años, las autoridades del condado Orange hacen un llamado a los padres a vacunar a sus hijos para que estén en un ambiente seguro mientras estudian, aún más con la amenaza de la variante Delta.

Debido a que no existe un mandato de uso de mascarillas y una tasa de positividad del 11.02% en el condado Orange, exhortan a vacunarse contra el coronavirus en los centros habilitados para mayor conveniencia de la comunidad.

Asimismo, los funcionarios sugieren a los propietarios de comercios a empezar a exigir el uso de mascarillas, mayormente cuando se formen aglomeraciones en pequeños espacios, debido a que las empresas privadas son quienes deciden sus medidas de bioseguridad, según las normas del estado.

