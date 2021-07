La COVID-19 se ha convertido en "la pandemia de los no vacunados", advierten

(NOTICIAS YA).-Dado que las tasas de vacunación aún no están en el umbral necesario para detener la propagación de la COVID-19, la mayoría de los estadounidenses que no están protegidos probablemente contraerán la variante delta que se propaga rápidamente, dijo un experto.

Estas son las vacunas COVID-19 que puedes combinar con una dosis de AstraZeneca

"Y para la mayoría de las personas que contraen esta variante delta, será el virus más grave que contraigan en su vida en términos del riesgo de tener que internarlos en el hospital", dijo el Dr. Scott Gottlieb, comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. durante la administración Trump, dijo el domingo a CBS "Face the Nation".

Delta es la variante del nuevo coronavirus más transmisible hasta ahora, dijo a CNN el Dr. Vivek Murthy, director general de Sanidad de EE.UU. y los expertos dicen que está exacerbando el aumento de casos entre los estadounidenses no vacunados.

Y es tan contagiosa que es muy probable que quienes no se han vacunado la contraigan: "La mayoría de las personas o se vacunan o se han infectado previamente, o contraerán esta variante delta", dijo el domingo el Dr. Scott Gottlieb a "Face the Nation" de CBS.

En el condado de Los Ángeles, la tasa de nuevos casos de COVID-19 ha aumentado un 300% desde el 4 de julio, dijo el departamento de salud del condado.

Las hospitalizaciones por COVID-19 se han más que duplicado con respecto al mes anterior.

Y 48 estados están viendo ahora un aumento en el número de casos nuevos al menos un 10% más alto que la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Alarmente el aumento en contagios de coronavirus entre personas no vacunadas

Eso es preocupante, dijo Murthy, porque a menudo un aumento en los casos y las hospitalizaciones es seguido por un aumento en las muertes por covid-19. Los expertos están particularmente preocupados por las poblaciones no vacunadas, ya que el 99,5% de las muertes por covid-19 ocurren entre personas que no han sido vacunadas, dijo Murthy.

La única forma de detener el aumento de casos es la vacunación, dijo Murthy a Dana Bash de CNN el domingo.

La lucha para aumentar las vacunas está pasando a manos de los líderes locales, dijo Murthy. El alcalde de Springfield, Missouri, Ken McClure, dijo a "Face the Nation" que espera que los líderes comunitarios convenzan a las personas de que se vacunen antes de que sea demasiado tarde.

"Así que todo depende de los líderes comunitarios, las instituciones comunitarias en las que la gente confía diciendo que hay que vacunarse. Esa es la única forma en que vamos a salir de esto", dijo McClure.

La variante delta envía a las personas más jóvenes al hospital

La variante delta podría propagarse más rápido que otras cepas de coronavirus porque hace más copias de sí misma dentro de nuestros cuerpos a un ritmo más rápido, encontraron los investigadores.

Inmigrantes detenidos comienzan a recibir vacuna Johnson & Johnson

En una investigación publicada en línea, los científicos que examinaron 62 casos de la variante delta encontraron cargas virales aproximadamente 1.260 veces más altas que las encontradas en 63 casos de la ola epidémica temprana en 2020.

La variante delta también está enviando a los hospitales a personas más jóvenes y previamente sanas --la gran mayoría de las cuales no han sido vacunadas, dicen médicos en varios estados que sufren oleadas.

"El virus de este año no es el virus del año pasado", dijo la Dra. Catherine O'Neal, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Regional Our Lady of the Lake en Baton Rouge, Louisiana.

"Está atacando a los de 40 años. Está atacando a nuestros padres y abuelos jóvenes. Y se está apoderando de nuestros hijos", dijo O'Neal. Dijo que su unidad de covid-19 ahora tiene más pacientes de 20 años que antes en la pandemia.

Frente a la desinformación desenfrenada sobre el virus y la vacuna, McClure instó a las personas a utilizar fuentes confiables y "asegurarse de que las personas tengan buena información".

Esta estrella pop trabaja con la Casa Blanca para promover vacunación

La desinformación "nos quita la libertad", dijo Murthy, y agregó que la información inexacta inhibe el poder de las personas para tomar decisiones informadas sobre la salud de ellos mismos y sus familias.

Y con el impacto desproporcionadamente mayor del virus entre las personas que no están vacunadas, las consecuencias pueden ser graves.

"Toda esta información errónea que circula por ahí tiene un costo real que se puede medir en vidas perdidas, y eso es trágico", dijo Murthy.

Es probable que los niños menores de 12 años no se vacunen pronto

Una razón importante por la que los adultos deben vacunarse, han dicho los expertos, es proteger a los niños que aún no son elegibles para la vacuna.

Actualmente, las vacunas de COVID-19 solo están autorizadas para los mayores de 12 años, pero se están realizando estudios para probar la seguridad y eficacia de vacunar a niños más pequeños.

El sábado, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, arrojó luz sobre el cronograma para aprobar las vacunas de COVID-19 para niños menores de 12 años.

Nueva guía COVID pide cubrebocas en escuelas para todos los mayores de 2 años

En este momento, le dijo a Jim Acosta de CNN, los científicos están realizando estudios en grupos de disminución de la edad, con niños de 12 a 9 años, luego de 9 a 6, de 6 a 2 y luego de 2 años a 6 meses.

"Hasta ahora, las cosas se ven bien, pero la decisión final dependerá de la FDA. Y me imagino que probablemente no sucederá hasta que entremos bien en el invierno, hacia fines de este año", dijo Fauci.

En Alabama, que tiene una de las tasas de vacunación más bajas de EE.UU., un puesto de vacunación que se instaló durante tres horas y media en una iglesia fuera de Birmingham el domingo arrojó poco progreso: solo se presentaron 11 personas.

MedsPlus, el proveedor de atención médica en el lugar, ha estado llevando a cabo puestos de vacunación en iglesias, centros comerciales y comunitarios, con la esperanza de asociarse con líderes locales en los que la gente confía.

Pero de acuerdo con los datos del Departamento de Salud Pública de Alabama, la cantidad de vacunas administradas en el estado ha disminuido considerablemente desde el pico en marzo y abril.

Según datos de los CDC, solo el 33,7% de los residentes de Alabama estaban completamente vacunados hasta el domingo.

Desde el 1 de abril, 529 personas han muerto en Alabama por covid-19. Según el departamento de Salud Pública de Alabama, alrededor del 96% de ellos no estaban vacunados.

Escuelas de varios estados están dejando de lado las cuarentenas

Shuntasia Williams, de 15 años, dijo que recibió su primera dosis de vacuna en el evento porque quiere estar protegida cuando comience la escuela el próximo mes. Ella le dijo a CNN que está orgullosa de su grupo de amigos por estar vacunadas, pero también ha visto rumores en línea de que sus pares se están enfermando.

¿Qué significa para los niños la nueva guía sobre covid-19 de los CDC para las escuelas?

"Vi a alguien que dijo que su brazo se hinchó tanto que tuvieron que amputarlo", dijo Williams. "Eso es lo más loco. Una cosa acerca de las vacunas es que comienzan a difundir rumores al respecto, pero tienes que salir y verlo por ti misma".

Williams dijo que estos no son relatos de primera mano de personas, sino más bien publicaciones y artículos engañosos que se siguen compartiendo.

"Créeme. Tengo 15 años. Ve a vacunarte. No es chocante. No tengo el brazo hinchado. No me van a amputar el brazo. De hecho, me siento muy bien", dijo.

Aya Elamroussi, Holly Yan, Claudia Dominguez, Ben Tinker y Natasha Chen de CNN contribuyeron a este informe.

*Con información de CNN en español.