Empresa de servicios públicos de CA dice que puede estar implicada en un incendio

(NOTICIAS YA).-Empresa de servicios públicos de California dice que su equipo puede estar involucrado en el inicio de un incendio.

Los equipos de Pacific Gas & Electric (PG&E) pueden haber estado involucrados en el gran incendio Dixie Fire en Sierra Nevada, según informó la empresa de servicios públicos más grande del país a los reguladores de California, de acuerdo con AP.

Según un informe de PG&E para la Comisión de Servicios Públicos de California, se notificó un corte de circuito el 13 de julio y se advirtió sobre fusibles quemados en un conductor encima de un poste; un árbol apoyado en el conductor y fuego en la base del mismo.

La empresa dijo que los investigadores del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE) han recolectado equipos del lugar.

Y este incendio se encuentra entre las docenas que arden en el árido Oeste.

Pero no es la primera vez que el equipo se ha relacionado con incendios forestales. Un incendio de 2018 que devastó la ciudad de Paradise, por mencionar alguno.

Por su parte, los meteorólogos predijeron un clima de incendios críticamente peligroso hasta al menos este lunes con posibles relámpagos tanto en California como en el sur de Oregón.

Isolated thunderstorms are possible today over the Sierra, mainly south of I-80. Any lightning strikes have the potential to cause new fire starts. If you have outdoor plans, make sure to know what to do if a storm forms near you! #CAwx pic.twitter.com/m87MXIWp6B

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) July 19, 2021