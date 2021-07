Incendio en Prince George's le arrebata la vida a tres menores

(NOTICIAS YA).- En Prince George's un voraz incendio en una complejo de viviendas causó la muerte de tres niñas y dejó a varios residentes latinos desplazados.

El incidente ocurrió en el complejo Hillcrest Heights, ubicado sobre la cuadra 2100 Iverson St.

Las familias afectadas indicaron que la única razón por la que se dieron cuenta que el edificio se encontraba en llamas fue porque escucharon los gritos de las pequeñas de nueve, seis y un año de edad.

“Es una pérdida muy grande, es muy triste la manera en cómo ellos han muerto y no se esperaba esa muerte”, comentó Marleny, un residente del vecindario.

“A eso de la 2:21 de esta mañana recibimos la llamada de emergencia donde reportaron que varias personas posiblemente se encontraban atrapadas dentro de la vivienda. En cuestión de minutos los bomberos llegaron para controlar el incendio y buscar víctimas potenciales. Cuando entraron a la vivienda encontraron a una niña sin vida. Otras dos pequeñas fueron rescatadas del segundo piso pero lamentablemente momentos después fueron declaradas sin vida en el hospital", detalló Jennifer Donelan, la portavoz del Departamento de Bomberos de Prince George’s.

Según la portavoz un hombre, una mujer y un niño pudieron escapar de la casa. Uno de los adultos fue trasladado a un hospital con lesiones graves.

En total 2 unidades fueron afectadas durante el siniestro. Una de las cuales estaba ocupada con inquilinos hispanos quienes fuera de cámara describieron el siniestro como una verdadera pesadilla agregaron que todo ocurrió en cuestión de segundos y lo primero que hicieron fue salir corriendo con sus hijos.

“El sentir de los padres me imagino es duro. El amor al hijo es algo que no tiene tamaño, no tiene precio, nada se compara, muchos sueños apagados”, dijo Kevin Machado, un vecino de la zona.

Las autoridades continúan investigando qué fue lo que ocasionó el voraz incendio. Aún no han revelado la identidad de las víctimas o la cantidad de los daños ocasionados.