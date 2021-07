Migrantes hondureños luchan por un nuevo TPS

(NOTICIAS YA).- Esta mañana migrantes hondureños se manifestaron a favor de un nuevo programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), esta es la tercera ocasión que el grupo pide acción por parte de la administración Biden.

Marchando hacia la Casa Blanca, una delegación de migrantes hondureños de diversos estados piden acción por parte del gobierno federal para que les brinde un sistema de apoyo migratorio a las miles de familias centroamericanas que radican en los Estados Unidos.

“Haciendonos visibles, mire, hay una necesidad de un estatus de protección. No le estamos pidiendo más que nos den ese permiso de trabajo para poder trabajar legalmente y una petición basada en ley, no es que estamos pidiendo que modifique la ley, sino que cumpla la ley existente que hay ina 244 de una petición de un TPS”, dijo Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre.

Los manifestantes consideran que las deficiencias y peligro que actualmente vive el país hondureño son las que llevan a sus connacionales a emigrar hacia los Estados Unidos.

“Un país pobre, un país lleno de corrupción, un país lleno de criminalidad, pero eso no es producto de las grandes mayorías. Las grandes mayorías son las que más sufren, porque no tienen casa, no tienen educación, no tienen donde vivir y por eso está emigrando la mayoría porque nadie quiere morirse de hambre”, comentó Victor Manuel Ramírez, miembro de la Fundación.

Adicionalmente buscan la opción de reunirse con sus seres queridos, los cuales tuvieron que quedarse en sus regiones de origen.

“Nos pudiéramos reunir con nuestros familiares que han quedado en otros países, en honduras, porque a veces uno no trae a sus familiares porque no tiene los medios y de verdad de que es penoso, es penoso como digo, duele dejar a sus familiares alla”, concluyó Kerlin Ramos, hondureña y miembro de la Fundación en Carolina del Norte.

Las protecciones del TPS continúan en efecto para El Salvador, Honduras y Nicaragua hasta el 4 de octubre, fecha que para los beneficiarios se va aproximando rápidamente.