A más de 90% capacidad UCI en hospitales de Florida Central por COVID-19

(NOTICIAS YA).- Las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales en Florida Central se acercan cada día más al tope de su capacidad, ante el incremento de contagios COVID-19, según indica un estudio realizado por un experto médico.

¡A usar mascarilla otra vez! COVID-19 se agrava en condado Orange

Un profesor de Epidemiología de la Universidad del Sur de la Florida indica que el Orlando Regional Medical Center mantiene un 97% de ocupación, mientras que el AdventHealth se encuentra con un 90% de hospitalizados y el Halifax Health reporta más de la mitad, con un 55%.

Según expertos médicos, estas hospitalizaciones no tienen que ver con la variante Delta, debido a que no es más agresiva ni peligrosa, sino que es más contagiosa y se manifiesta rápidamente en personas no vacunadas contra el COVID-19.

El Dr. Gary Sterba, reumatólogo internista afirma que la variante Delta es la más prevalente, pero no la más agresiva.

¡COVID-19 se duplica en Florida! Expertos médicos exhortan a vacunarse

Las autoridades de salud hacen hincapié en la importancia de inmunizarse contra el coronavirus, sobre todo en la población entre 12 y 18 años, de los cuales solo el 30% se ha inoculado, con el regreso a clases a tan solo unas semanas de iniciar.

"La variante Delta no solamente es la variante de los no vacunados, sino que también es la variante de los niños, porque son los que no están vacunados", destacó el Dr. Sterba.

Mientras tanto, en Estados Unidos el 83% de los casos de COVID-19 pertenecen a la variante Delta y en el condado Orange se han reportado 96 contagios de esta cepa, de los cuales 2 pacientes murieron.

Actualmente, el condado Orange recomienda vacunarse y usar mascarillas a quienes se hayan o no se hayan vacunado contra el COVID-19, tras reportar más del 11% en su tasa de positividad del virus.

Vacúnate contra COVID-19 en estos centros móviles en Orlando

Andreína Rosal nos trae más detalles:

No es necesaria una tercera dosis de Pfizer contra COVID-19, según CDC y FDA