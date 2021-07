Alerta de estafa telefónica a hispanos ¡Que no te pase!

(NOTICIAS YA).-Una nueva estafa telefónica busca robar dinero a hispanos y está tomando popularidad en Colorado, donde autoridades están en alerta y piden a la comunidad que tenga mucho cuidado.

Se trata de organizaciones criminales estructuradas que se hacen pasar por casas de estudio para ofrecer becas a inmigrantes, posteriormente les contactan haciéndose pasar por abogados y diciéndoles que los demandarán por incumplimiento.

Todo parece ser una llamada normal, ofreciendo la oportunidad que miles de inmigrantes en Estados Unidos esperan para superarse.

Pero luego de la alegría, llegó la sorpresa, el miedo y las amenazas.

“Ayer me llaman, diciéndome que me estaban demandando porque yo había solicitado una beca, y que me la habían dado, y que yo no había asistido”, agregó Falcón.