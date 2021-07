Boricua se corona como Miss Florida USA

(NOTICIAS YA).- Ashley Ann Cariño Barreto es la segunda puertorriqueña en ser coronada como Miss Florida USA, tras ganar el pasado domingo este certamen, en The Coral Springs Center for the Arts. La reina de 26 años nació en Fajardo, Puerto Rico, donde se crio hasta los cinco años, cuando se mudó con su familia a Kissimmee. Es estudiante de ingeniería aeroespacial, de la Universidad Central de Florida y representó al sur de Kissimmee en el concurso.

Además, se desempeña como especialista en rehabilitación sicosocial, ayudando a niños y adolescentes con necesidades especiales a trabajar y funcionar en su diario vivir.+