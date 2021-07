¿Deberán usar cubrebocas los estudiantes en las aulas?

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Salud Pública de Colorado anunció a principios de este mes que los estudiantes de todo el estado no tendrían que usar máscaras cuando regresen a la escuela. Pero el aumento de casos de la variante Delta y la recomendación de la Academia Estadounidense de Pediatría de que cualquier estudiante use un cubrebocas, independientemente del estado de vacunación, podría cambiar lo dicho por el estado.

‘Para las escuelas va a ser difícil saber quién está vacunado y quien no está vacunado’, dice la Dra. Sonja O'Leary, presidenta del Consejo de Salud Escolar de la Academia de Pediatría de Estados Unidos.

Con esto se evitaría volver a las cuarentenas, que interrumpieron varias veces las clases el año pasado.

‘Si uno llegue a tener Covid y va a clases, se va a tener que hacer nuevamente cuarentena, pero si tienen la máscara puesta, quizás eso no va a pasar’, agrega la doctora Sonja.

A menos de un mes de iniciar el calendario académico, los padres se preguntan si sus hijos deberán o no usar un cubrebocas.

Frente a esto, un portavoz de las Escuelas Públicas de Denver dijo que:

A esta misma posición se sumó el distrito escolar del condado Jefferson y las escuelas públicas de Aurora.

Por su parte los funcionarios de las escuelas de Cherry Creek dijeron “las mascarillas serán opcionales para todos los estudiantes y el personal cuando se reanude la escuela en agosto, pero se recomienda encarecidamente que las use cualquier persona que no esté completamente vacunada".

Las escuelas del condado de Douglas fueron más allá y dijeron que:

“No se requerirán máscaras, con la excepción de los autobuses escolares. Se recomienda encarecidamente a cualquier persona que no esté completamente vacunada que la use, pero no será necesaria”