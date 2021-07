Juegos Olímpicos podrían ser cancelados de último momento

(NOTICIAS YA).- El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Toshiro Muto, no descarta una cancelación de último minuto en medio de un aumento en los casos de Covid-19.

Tokio registró el martes 1 mil 387 nuevos casos de Covid-19, el segundo aumento diario más alto de casos nuevos en la capital japonesa desde el 21 de enero, según el sitio web del Gobierno Metropolitano de Tokio.

Asimismo, mientras los atletas han comenzado a llegar antes de la ceremonia de apertura el viernes, el número de casos en Japón relacionados con los Juegos ahora supera los 70, según los organizadores.

“No podemos predecir cómo será la epidemia en el futuro. Entonces, en cuanto a qué hacer en caso de que haya un aumento de casos positivos, discutiremos en consecuencia si eso sucede”, dijo Muto en conferencia de prensa.

“Durante la última charla de las cinco partes, se dijo claramente que continuaremos monitoreando la situación del coronavirus”, añadió. Las cinco partes en cuestión son el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Organizador de Tokio 2020, el gobierno de Japón, el gobierno metropolitano de Tokio y el Comité Paralímpico Internacional.

“En esta etapa, la situación del coronavirus podría empeorar o mejorar, así que pensaremos qué hacer cuando la situación realmente surja”, agregó Muto.

La capital se encuentra actualmente bajo un estado de emergencia por coronavirus, que expira el 22 de agosto, y los organizadores anunciaron este mes que los eventos en Tokio no tendrán espectadores.

Apenas tres días antes de que comience la justa deportiva, el experto en salud pública de Tokio, el doctor Kenji Shibuya, dijo que la “burbuja olímpica” no funciona.

“Visitantes, atletas, periodistas, delegados, por supuesto que se supone que están dentro de la burbuja, pero no está funcionando bien. Es obvio que el sistema de burbujas está roto, por lo que parece haber algún tipo de interacción entre los huéspedes y visitantes y también la gente local”, dijo Shibuya a Reuters el martes.

Tokio 2020 recibirá a unos 11 mil atletas de más de 200 países, quienes se alojarán en 21 edificios residenciales. No todos estos atletas estarán en Tokio durante la duración completa de los Juegos. Se espera que lleguen a la Villa Olímpica cinco días antes de su competencia y partan un máximo de dos días después.

Shibuya agregó que cree que el principal problema ha sido la “falta de una discusión abierta y transparente” sobre cómo los Juegos pueden llevarse a cabo de manera segura.

“No hay forma de que sigan el movimiento de la gente, y no hay cuarentena para los atletas y periodistas durante 14 días. En teoría, si hubieran podido implementar todas las medidas, se podría haber hecho, pero de manera realista la burbuja no está funcionando”, consideró.

La ceremonia de apertura está programada para el viernes, pero aún no está claro cuántas personas participarán en ella.

*Con información de CNN

